Manger la même chose tous les jours fait-il vraiment maigrir ?

L'ESSENTIEL Manger de façon répétitive pourrait favoriser la perte de poids.

La régularité des apports énergétiques joue un rôle clé.

La motivation ou la discipline personnelle pourraient aussi expliquer ces résultats.

Et si, pour maigrir efficacement, la clé ne résidait pas dans la diversité des aliments, comme on l’entend parfois, mais dans la répétition ? Une nouvelle étude américaine, publiée dans la revue Health Psychology, suggère que des habitudes alimentaires simples et régulières – mais saines – pourraient favoriser une perte de poids plus efficace.

"Maintenir une alimentation saine dans l’environnement alimentaire actuel nécessite des efforts constants et du contrôle de soi", explique l’autrice principale des travaux, Charlotte Hagerman, de l’Oregon Research Institute, dans un communiqué. "Or, créer des routines alimentaires peut réduire cette charge et rendre les choix plus automatiques".

Des habitudes alimentaires qui font la différence

Dans cette recherche, 112 adultes en surpoids ou obèses ont suivi un programme de 12 semaines, au cours duquel ils ont enregistré précisément leurs repas via une application et suivi leur poids quotidiennement. Les chercheurs ont analysé deux aspects : la stabilité calorique (c’est-à-dire la régularité des apports énergétiques) et la répétition des repas. Il est apparu que les participants à l’alimentation plus routinière ont perdu en moyenne 5,9 % de leur poids, contre 4,3 % pour ceux ayant une alimentation plus variée.

L’étude montre également qu’une forte variation calorique d’un jour à l’autre peut nuire aux résultats : chaque augmentation de 100 calories dans ces fluctuations réduisait la perte de poids d’environ 0,6 %. Autrement dit, manger plus ou moins les mêmes repas tous les jours et garder un apport énergétique stable semble aider à mieux contrôler son poids. Les chercheurs évoquent l’idée de "repas repères" faciles à reproduire au quotidien.

Moins de variété, plus de régularité ?

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusion trop hâtive, nuancent les auteurs. D’une, parce que cette étude montre une corrélation et non un lien de cause à effet. La motivation ou la discipline personnelle d’une manière générale (activité physique, hygiène de sommeil...) pourraient tout autant expliquer ces résultats. De deux, parce que d’autres études validées scientifiquement associent volontiers la diversité alimentaire à une meilleure santé globale.

"Si nous vivions dans un cadre alimentaire plus sain, nous encouragerions davantage la variété, selon Charlotte Hagerman. Mais "notre environnement moderne est trop problématique" : il y a pléthore de choix, mais au bout du compte, l’offre est assez pauvre d’un point de vue nutritionnel. Résultat, pour manger équilibré et maintenir un poids sain, il serait plus simple d’adopter une routine alimentaire, avec les mêmes produits saison après saison...