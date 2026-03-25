Démence à corps de Lewy ou Parkinson : votre démarche fait la différence

L'ESSENTIEL À un stade précoce, la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy ont des symptômes similaires. Ce qui augmente le risque d'erreur de diagnostic.

L'évaluation de la marche permet de les distinguer, selon une nouvelle étude.

Les différences sont encore plus marquées si le patient marche tout en effectuant une seconde tâche.

À leur début, la démence à corps de Lewy et la maladie de Parkinson présentent de nombreux symptômes communs comme les tremblements, la rigidité musculaire, la lenteur des mouvements ou encore les difficultés de concentration, le ralentissement de la pensée et les troubles du sommeil.

Ces similitudes peuvent rendre le diagnostic difficile. Néanmoins, des chercheurs de l’université de Waterloo ont trouvé un moyen assez simple pour les distinguer. Ils assurent dans une étude parue dans la revue Gait & Posture qu’il suffit d’observer les patients marcher.

La démarche peut aider à différencier la démence à corps de Lewy de Parkinson

Lors de cette recherche, l’équipe a réuni 26 patients souffrant de la maladie de Parkinson et 20 malades touchés par la démence à corps de Lewy. Ils avaient tous été diagnostiqués au cours des 5 dernières années. Seize personnes en bonne santé ont rejoint l’étude en tant que groupe témoin. Il a été demandé à l’ensemble des volontaires de marcher 6 mètres plusieurs fois. La première fois, ils le faisaient à leur rythme. La seconde fois, ils parcourir la distance en comptant à rebours en partant de 100. Les scientifiques observaient la démarche et la vitesse de marche de chaque participant.

Ils ont ainsi découvert que les personnes atteintes de démence à corps de Lewy à un stade précoce marchent plus lentement, font des pas plus courts et ont un rythme de marche plus lent que celles souffrant de la maladie de Parkinson à un stade précoce. Par ailleurs, ces différences étaient plus marquées lorsqu’elles marchaient tout en effectuant une seconde tâche, comme compter à rebours.

"Nous avons comparé les schémas de marche entre des personnes atteintes de démence à corps de Lewy à un stade précoce et des personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade précoce afin de déterminer si la démarche pouvait aider à distinguer les deux affections, et nous avons constaté que c'est le cas", confirme la Dre Kaylena Ehgoetz Martens, auteure principale de l'étude, dans un communiqué.

Marcher en effectuant une autre tâche est plus révélateur

Pour les chercheurs, pas de doute, l'évaluation de la marche des patients est un outil simple pour éviter des erreurs de diagnostic entre la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy, pouvant retarder une prise en charge efficace. Ils précisent que demander aux patients de marcher en réalisant une tâche cognitive en même temps est la méthode de dépistage la plus efficace.

"Marcher sans être distrait par une tâche secondaire s'est avéré moins efficace pour distinguer les différences que de marcher en effectuant plusieurs tâches simultanément, explique la Dre Ehgoetz Martens. Demander aux participants de marcher en comptant à rebours a révélé des changements qui n'étaient pas aussi visibles lors d'une marche normale. L'objectif est d'identifier les personnes plus tôt, d'intervenir plus tôt et d'améliorer leur qualité de vie avant que les symptômes ne s'aggravent."

L’équipe prévoit de poursuivre ses recherches avec d'autres pathologies ainsi que des personnes aux stades précliniques les plus précoces de la maladie, notamment celles présentant un risque accru.