Maladie du foie gras : quelle est la dose d’activité physique optimale ?

L'ESSENTIEL La stéatose hépatique se caractérise par une accumulation de graisses dans le foie qui n’est pas due à la consommation d’alcool.

L’activité physique est bénéfique pour les patients qui en sont atteints car elle améliore la sensibilité à l’insuline et l’état du foie.

Selon une nouvelle étude, les meilleurs exercices seraient ceux d’endurance et de renforcement musculaire.

La stéatose hépatique métabolique est en forte augmentation dans les pays industrialisés, selon l’Assurance Maladie. Cette maladie du foie gras, qui caractérise par une accumulation de graisses dans cet organe, toucherait actuellement 25 % de la population mondiale.

Stéatose hépatique : l’intensité de l’exercice physique augmente les bénéfices

Selon les recommandations actuelles, il est conseillé à ces patients de faire régulièrement de l’activité physique, car cela améliore la sensibilité à l’insuline et l’état du foie. Mais dans une nouvelle étude, des chercheurs vont plus loin. Ils ont réussi à déterminer la durée optimale et les meilleures activités physiques pour les personnes atteintes de stéatose hépatique. Leurs travaux viennent d’être publiés dans la revue Journal of Sport and Health Science.

Pour cela, les scientifiques ont étudié 1.900 publications scientifiques et retenu 24 essais cliniques randomisés. Ceux-ci portaient sur les bénéfices de la pratique d’une ou plusieurs activités physiques chez des patients atteints de la maladie du foie gras.

Pour mesurer l’intensité de l’activité physique, ils ont utilisé les Metabolic Equivalent of a Task (METs), soit équivalents métaboliques en français. À titre d’exemple, selon la classification de l’Université de Montréal, au Canada, la marche et la musculation correspondent à 3 METs/min, la marche rapide à 4,5, la danse aérobic à 6,5 et le judo ou le karaté à 10.

Résultat : plus l’exercice augmente en intensité, plus la stéatose hépatique diminue, mais jusqu’à un certain point seulement. En effet, les bénéfices plafonnent à partir de 630 METs par semaine. Le seuil minimal pour tirer des bénéfices du sport est de 460 MET par semaine, et le maximum se situe autour de 850 METs.

Endurance et renforcement musculaire, la meilleure combinaison

Selon les chercheurs, certaines activités sont meilleures que d’autres pour les patients atteints de stéatose hépatique. La première de la liste est une combinaison d’exercices physiques. Selon les chercheurs, endurance et renforcement musculaire seraient la meilleure alliance pour les personnes atteintes de stéatose hépatique.

Néanmoins, ces conclusions sont à nuancer. Comme l’indiquent les auteurs, l’efficacité dépend aussi de facteurs individuels, comme l’état de la maladie ou les traitements suivis. Au-delà de la durée et de la performance, le plus important reste la régularité. L’Assurance Maladie recommande de faire soit 150 min d’activités d’intensité modérée par semaine, soit 75 min hebdomadaire d’intensité élevé, ou une combinaison des deux, par périodes de 10 min ou plus, pour rester en bonne santé.