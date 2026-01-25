Manger de la viande : la clé pour devenir centenaire ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont étudié l’association entre plusieurs régimes alimentaires et la probabilité de devenir centenaire chez 5.203 adultes de 80 ans et plus.

D’après leurs résultats, les végétariens, les pescétariens et les végétaliens ont moins de chances d’atteindre 100 ans que les omnivores qui mangent de la viande.

Cette association est surtout valable pour les participants en insuffisance pondérale, c’est-à-dire avec un indice de masse corporel inférieur à 18,5.

Manger de la viande pourrait-il être gage de longévité ? C’est ce que suggère une étude publiée dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition. Dans ces travaux, les scientifiques ont étudié l’association entre l’alimentation et la probabilité de devenir centenaire.

Les végétariens ont moins de chances de devenir centenaires

Pour cela, ils ont suivi 5.203 adultes, âgés de 80 ans et plus en 1998, mais dont aucun ne souffrait de maladies cardiovasculaires, de diabète ou de cancer. Au sein de cette cohorte, 80 % des participants consommaient de la viande (régime omnivore) et 20 % n’en mangeaient jamais. Ces derniers avaient des régimes alimentaires divers : végétarien, végétalien, pesco-végétarien, ovo-lacto-végétarien, etc.

Le suivi a duré 20 ans, jusqu’en 2018. Durant cette période, 3.744 participants sont décédés avant 100 ans, mais 1.459 sont devenus centenaires. Après analyse de leurs régimes alimentaires, les chercheurs se sont aperçus que les végétariens, les pescétariens et les végétaliens avaient une probabilité plus faible de vivre jusqu’à 100 ans, comparativement aux carnivores.

Un faible poids augmente le risque de mourir avant 100 ans

Cette association entre alimentation et longévité était encore plus importante chez les personnes en insuffisance pondérale, c’est-à-dire avec un indice de masse corporelle inférieur à 18,5. D’après les résultats, 24 % des végétariens en sous-poids sont devenus centenaires, contre 30 % chez les omnivores. Les scientifiques notent que ce pourcentage augmente chez les participants qui mangeaient de la viande tous les jours.

“Les personnes âgées peuvent être confrontées à des défis nutritionnels particuliers, explique Kaiyue Wang, chercheuse en nutrition à l'université de Fudan, à Shanghai, en Chine, et coautrice de l'étude, à NewScientist. Nos résultats suggèrent que les recommandations alimentaires pour les personnes très âgées devraient mettre l'accent sur l'équilibre et l'adéquation nutritionnelle, plutôt que sur l'évitement strict des aliments d'origine animale, en particulier pour celles en sous-poids.”

Le site MangerBouger.fr recommande aux personnes de 75 ans et plus de consommer de la viande, des œufs ou du poisson une à deux fois par jour, et quotidiennement trois à quatre produits laitiers. Les protéines que ces produits contiennent permettent d’entretenir les muscles et de rester en forme pour, peut-être, atteindre les cent ans !