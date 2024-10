Coup du lapin : il est possible de prédire si la blessure va causer une douleur chronique

L'ESSENTIEL Trois jours après une blessure par coup du lapin, les scientifiques peuvent prédire quels patients développeront des douleurs chroniques dans l'année.

Ils ont remarqué qu'il y avait une activité accrue entre l'hippocampe et le cortex chez les blessés qui développent des douleurs chroniques. Ils sont également plus anxieux après l'accident.

Pouvoir identifier les personnes à risque de douleur chronique tôt, permet d'améliorer leur prise en charge selon les chercheurs.

Le coup du lapin est une blessure très fréquente des accidents de la route. Le mouvement brusque de la tête qui a lieu lors du choc, provoque des déchirures dans les muscles, les tendons ou les ligaments du cou. Certains patients gardent des douleurs chroniques de cette blessure et d’autres non.

Des chercheurs de Northwestern University ont découvert qu’il était possible de prédire les risques de douleurs chroniques dans les trois jours en observant l’activité cérébrale. L’étude a été publiée dans la revue Nature Mental Health le 24 octobre.

Douleur chronique : une activité accrue entre deux zones du cerveau et l’anxiété en cause ?

Souhaitant identifier les premiers indicateurs de la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique après un coup du lapin, l’équipe a réuni plus de 200 personnes soignées pour ce type de blessure. Ces patients ont passé une IRM fonctionnelle dans les trois jours suivant le traumatisme cervical. Les chercheurs ont examiné leur activité cérébrale dans les régions impliquées dans l'apprentissage et la mémoire à ce moment critique. Au cours des 12 mois suivants, les volontaires ont été interrogés régulièrement sur leurs souffrances et ont passé des tests psychologiques et psychophysiques.

Les résultats montrent que plus l'hippocampe (le centre de mémoire du cerveau) communiquait avec le cortex (zone impliquée dans le stockage de la mémoire à long terme), plus le malade était susceptible de développer une douleur chronique. En outre, plus l'anxiété du blessé était élevée immédiatement après l'accident de voiture, plus il était aisé de prédire avec précision une douleur chronique un an plus tard.

Ainsi, les chercheurs assurent qu’évaluer l’activité cérébrale et le niveau d’anxiété du patient dans les trois jours après un coup du lapin peut aider à prédire ses risques de douleur chronique par la suite.

Coup du lapin et douleur : une découverte qui peut améliorer la prévention

Paulo Branco, professeur adjoint d'anesthésiologie et de médecine de la douleur à la faculté de médecine Feinberg de Northwestern University avance une hypothèse pour expliquer pourquoi cette activité accrue entre les deux zones du cerveau est un facteur de risque de douleur chronique.

"On pense que la communication entre l'hippocampe et le cortex indexe la formation de nouveaux souvenirs liés à l'accident et à la douleur des sujets", explique le premier auteur dans un communiqué. Pour lui, cela conduit le cerveau des patients à coder un souvenir fort associant un mouvement de la tête et du cou à la douleur. "Cela crée des attentes et des associations", ajoute Dr Branco. "Si la mémoire a une grande signification émotionnelle, alors elle fait que ces patients associent ce mouvement à la douleur. Lorsque le cerveau reçoit ces signaux, il y accorde plus d'attention en fonction des souvenirs douloureux qui ont été formés par l'accident."

"Bien que nous pensions généralement que la douleur ne se rapporte qu'à une blessure, c'est le cerveau qui constitue réellement l'expérience de la douleur", continue-t-il. "Le cerveau décide si un mouvement doit être douloureux ou non, et nous pensons que cela peut dépendre d'expériences antérieures stockées dans la mémoire."

Pour les auteurs de l’étude, cette découverte va permettre d’améliorer la prise en charge et la prévention de la douleur chronique après un traumatisme au niveau des cervicales. "Étant donné que l'anxiété joue un rôle important dans les changements cérébraux, cibler l'anxiété immédiatement après la blessure peut être en mesure d'arrêter ces changements, peut-être par le biais de médicaments anti-anxiété ou d'autres médicaments", ajoute l’auteur correspondant professeur Apkarian. "De futurs nouveaux traitements ciblant l'activité et la connectivité de l'hippocampe par le biais de la pharmacologie ou de techniques de neuromodulation sont également possibles."