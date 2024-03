Accident de voiture : les femmes sont plus susceptibles de subir des blessures graves

L'ESSENTIEL Les femmes seraient davantage blessées que les hommes sur certaines zones - le bassin et le foie - lors d’un accident de voiture.

Leur indice de choc (symptôme possible d’une hémorragie voire même un indicateur précoce de mortalité) serait aussi plus élevé, souvent supérieur à 1.

Les chercheurs estiment que, selon leurs résultats, les signes vitaux pourraient être différents entre les hommes et les femmes.

En 2023, 232.000 personnes ont été blessées sur les routes de France métropolitaine, dont 16.000 gravement, selon le bilan provisoire de la sécurité routière en 2023, publié le 31 janvier 2024, en attendant les résultats définitifs à la fin du mois de mai 2024.

Accident de voiture : plus de blessures au bassin et au foie chez les femmes

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Public Health, des chercheurs se sont penchés sur les différences de gravité des blessures, en fonction du sexe, des accidentés de la route. Pour cela, les scientifiques ont analysé les données de plus de 56.000 personnes victimes d’accidents de voiture, dont la moitié était des femmes.

Selon les auteurs, les hommes ont souvent plus de blessures que les femmes, mais ces dernières en ont davantage sur deux zones spécifiques, le bassin et le foie. L’indice de choc (symptôme possible d’une hémorragie voire même un indicateur précoce de mortalité) des femmes est souvent supérieur à 1, contrairement aux hommes.

"Nos résultats pourraient signifier (...) que certaines blessures ont plus d'impact sur le corps féminin, ou que le corps féminin gère la perte de sang différemment du corps masculin”, indique Susan Cronn, première auteure de l’étude, dans un communiqué. Cela signifie que notre supposition selon laquelle les signes vitaux sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le sexe, devrait être revue.”

Prendre en compte les différences corporelles dans la conception des voitures

L'équipe souligne que l’indice de choc, s’il était différencié en fonction du sexe, pourrait permettre aux secouristes et aux médecins de prendre en charge différemment les patients. À l’avenir, les chercheurs espèrent que leurs recherches pourront aider à "définir davantage l'impact du sexe sur les blessures causées par un accident pour que les ingénieurs [qui travaillent à la conception des voitures] puissent prendre en compte les différences corporelles importantes entre les hommes et les femmes dans la conception des véhicules en matière de sécurité.” Pour rappel, 3.402 Français sont décédés en 2023 sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer.