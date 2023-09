Champignon : un premier cas humain de “feuille d’argent” détecté en Inde

L'ESSENTIEL Un mycologue indien a été infecté par un champignon appelé Chondrostereum purpureum.

C’est la première fois qu’il se développe chez l’humain.

Les champignons font partie des menaces pour la santé mondiale selon l'OMS.

Pour la première fois dans le monde, un homme a développé la maladie des feuilles d’argent. Provoquée par le champignon Chondrostereum purpureum, elle touche d’ordinaire les plantes vertes. En juin dernier, des chercheurs indiens ont expliqué avoir identifié un premier cas humain. Il s’agissait d’un homme de 61 ans, qui souffrait de différents symptômes depuis trois mois. Dans Medical Mycology Case Reports, ils expliquent comment ils ont réussi à identifier la maladie et à la soigner.

Champignon : quels sont les symptômes de la contamination ?

En préambule de leur étude, les auteurs en disent plus sur le patient, un homme de 61 ans, originaire de l’est de l’Inde. Il s'est rendu à l’hôpital pour les symptômes suivants : un enrouement de la voix, de la toux, une pharyngite récurrente, de la fatigue, des difficultés à avaler et une anorexie depuis 3 mois. "Il n’avait aucun antécédent de diabète, d’infection par le VIH, de maladie rénale ou chronique, de prise de médicaments immunosuppresseurs ou de traumatisme", précisent les auteurs. L’homme était mycologue et "travaillait depuis longtemps avec des matériaux en décomposition, des champignons et divers champignons végétaux dans le cadre de ses activités de recherche". Face à ces symptômes, les médecins ont effectué un scanner cervical qui a permis de repérer un abcès à côté de sa trachée. "Une aspiration guidée par tomodensitométrie de l'abcès a été réalisée", indiquent les chercheurs. Grâce à ce geste médical, ils ont pu retirer l’abcès et l’analyser.

Une première infection humaine par le champignon Chondrostereum purpureum

Les premiers examens réalisés n’ont rien donné. Un test par coloration a permis d’identifier des hyphes, des cellules de champignon. "Le champignon n'a pas pu être identifié phénotypiquement, il a donc été envoyé au Centre collaborateur de l'OMS pour le référencement et la recherche sur les champignons d'importance médicale en Inde, expliquent les auteurs. Il a été identifié comme étant Chondrostereum purpureum par séquençage de l’ADN." Après l’identification du champignon, les scientifiques ont administré un traitement adapté. Cela fait désormais deux ans que le patient est guéri et qu’il n’a pas présenté de nouveaux symptômes.

Champignons : l’une des menaces pour la santé mondiale selon l’OMS

Les champignons font partie des menaces pour la santé humaine et le Chondrostereum purpureum s'ajoute désormais à la liste. En octobre 2022, l’organisation mondiale de la santé a identifié les 19 champignons les plus dangereux. "Les agents pathogènes fongiques constituent une menace majeure pour la santé publique, car ils deviennent de plus en plus courants et résistants aux traitements, avec seulement quatre classes de médicaments antifongiques actuellement disponibles et peu de candidats en cours de développement clinique, précise l’organisation. Pour la plupart des agents pathogènes fongiques, on ne dispose pas d’outils de diagnostic rapides et sensibles, et ceux qui existent ne sont pas facilement disponibles ou abordables au niveau mondial." Pour mieux comprendre leur importance et mieux combattre les infections, l’organisation appelle à davantage de recherches sur ces champignons.