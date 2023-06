L’Anses met en garde contre les compléments alimentaires à base de plantes

L'ESSENTIEL Les complémentaires alimentaires, qui contiennent des plantes, peuvent provoquer des allergies sévères ou des atteintes hépatiques potentiellement mortelles.

Les consommateurs ne sont pas forcément informés, car ces produits ne comportent pas de notice obligatoire sur laquelle on retrouve des informations relatives à leur sécurité.

L’Anses préconise aux fabricants de mentionner les dangers des plantes utilisées dans les compléments alimentaires dans la notice ou sur l’emballage.

De plus en plus de personnes se tournent vers les compléments alimentaires à base de plantes pour améliorer leur bien-être et leur santé. Cependant, ces produits peuvent présenter des risques pour la santé. C’est qu’a récemment rappelé l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Dans son avis publié en février 2021, elle a particulièrement mis en garde contre l'utilisation de 118 plantes médicinales dans les compléments alimentaires. Ces plantes peuvent présenter des effets indésirables graves, en fonction des doses, des durées de consommation, de la sensibilité de populations particulières, comme les femmes enceintes ou les enfants, et des médicaments consommés simultanément. Ces produits peuvent entraîner "des allergies sévères ou des atteintes hépatiques potentiellement mortelles", a précisé l’agence.

Compléments alimentaires : "la simple mention de la présence de plantes peut être faussement rassurante"

Problème : contrairement aux médicaments, les compléments alimentaires ne comportent pas de notice obligatoire sur laquelle figurent des informations relatives à leur sécurité. Ainsi, les consommateurs ne sont pas toujours informés des risques encourus lors de la prise de ces produits. "Seules quelques informations succinctes, comme l’identité des ingrédients, doivent obligatoirement être mentionnées sur l’étiquetage. Or, la simple mention de la présence de plantes dans les compléments alimentaires peut parfois être faussement rassurante pour le consommateur. De plus, les compléments alimentaires ne font que très rarement l’objet de conseils aux consommateurs, qui peuvent ainsi consommer des produits inadaptés à leur état de santé", peut-on lire dans le communiqué de l’Anses.

Mieux informer les consommateurs sur les risques des compléments alimentaires à base de plantes

Ainsi, pour améliorer la sécurité des consommateurs, l’agence recommande donc aux fabricants de faire apparaître de manière explicite les éventuelles restrictions d'usage liées à la présence de plantes, que ce soit sur la notice ou sur l'emballage. Afin d’assurer un meilleur accompagnement des consommateurs de compléments alimentaires à base de plantes, elle a aussi publié un avis et mis au point un outil à destination des professionnels de santé. Ce dernier vise à les sensibiliser sur les dangers liés à la prise de ces produits ainsi que sur les différentes plantes médicinales à risque.