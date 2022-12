Compléments alimentaires : certains sont meilleurs que d'autres pour le cœur

L'ESSENTIEL "Il est important d'identifier le mélange optimal de compléments alimentaires, car tous ne sont pas bénéfiques et certains peuvent même avoir des effets nocifs", a déclaré le principal auteur de l’étude, le professeur Simin Liu.

"Pour la première fois, nous avons développé une carte intégrative complète et fondée sur des preuves scientifiques pour caractériser et quantifier les effets potentiels des compléments alimentaires", se félicite-t-il.

Selon lui, ces résultats pourraient être utilisés comme base pour de futurs essais cliniques afin de mieux étudier les effets de combinaisons spécifiques des compléments alimentaires sur la santé cardiovasculaire.

Une majeure partie du monde médical considère qu’un régime riche en antioxydants, comme les acides aminés, les acides gras oméga-3 et la vitamine C, est bon pour la santé et la longévité. Ces micronutriments réduisent le stress oxydatif, un des facteurs déclencheurs de nombreuses maladies cardiovasculaires. Les régimes connus pour être sains pour le cœur, comme le régime méditerranéen, contiennent d’ailleurs des aliments naturellement riches en antioxydants. Cependant, les effets bénéfiques de ces micronutriments, notamment quand ils sont consommés sous forme de compléments alimentaires, ont longtemps été controversés vis-à-vis de la santé cardiovasculaire, en raison de résultats incohérents.

Une nouvelle méta-analyse (une étude qui passe en revue les recherches précédentes sur un sujet) publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, apporte quelques éclaircissements.

Oméga-3, acide folique, magnésium... leurs bienfaits pour le cœur sont prouvés

"La recherche sur les compléments alimentaires s'est principalement concentrée sur les effets sur la santé d'une seule ou de quelques vitamines et minéraux. Nous avons décidé d'adopter une approche globale et systématique pour évaluer toutes les études accessibles au public", a déclaré Simin Liu, professeur d'épidémiologie et de médecine à l'université Brown aux États-Unis et auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Les résultats d’un total de 884 études précédentes portant sur les effets des compléments alimentaires, pour lesquelles plus de 883.000 individus ont participé en tout, ont été analysés. Résultat : les chercheurs confirment que certains compléments alimentaires réduisent bel et bien le risque de maladies cardiovasculaires.

Ceux-ci comprennent les acides gras oméga-3, qui diminuent la mortalité due aux maladies cardiovasculaires ; l'acide folique, qui fait baisser le risque d'AVC ; et la coenzyme Q10, un antioxydant parfois commercialisé en complément alimentaire sous le nom de CoQ10, qui réduit la mortalité toutes causes confondues. Les acides gras oméga-6, la L-arginine, la L-citrulline, la vitamine D, le magnésium, le zinc, l'acide alpha-lipoïque, la mélatonine, la catéchine, la curcumine, le flavanol, la génistéine et la quercétine ont également montré des preuves de réduction du risque de maladies cardiovasculaires.

Vitamine C,D et E : ces compléments n’ont aucun effet sur la santé cardiaque

Au contraire, d’autres compléments alimentaires n'ont aucun bénéfice ou ont même un effet négatif. La vitamine C, la vitamine D, la vitamine E et le sélénium n'ont montré aucun effet sur les résultats à long terme des maladies cardiovasculaires ou le risque de diabète de type 2, tandis que les compléments alimentaires de bêta-carotène ont augmenté la mortalité toutes causes confondues.

Selon les chercheurs, les résultats soulignent le besoin d'interventions diététiques plus personnalisées avec des combinaisons plus spécifiques de compléments alimentaires qui ont prouvé leurs bienfaits sur la santé. Des études supplémentaires plus approfondies restent néanmoins nécessaires, pour mieux étudier les effets à long terme des compléments alimentaires.