Compléments alimentaires : l’huile de poisson n’augmente pas le cholestérol

Ce sont généralement de petites capsules remplies de liquide : les compléments alimentaires à base d’huile de poisson sont consommés pour leur effet protecteur sur le cœur. Leurs bienfaits sont liés à leur forte concentration en oméga 3, notamment en acide docosahexaénoïque (DHA). Certains scientifiques se sont toutefois interrogés sur leur impact sur le taux de cholestérol dans le sang, en particulier le LDL-C, qualifié de mauvais cholestérol. Lorsqu’il est présent en trop grande quantité dans l’organisme, il augmente le risque de troubles cardiovasculaires. Des chercheurs américains ont mené une étude scientifique afin de comprendre les effets de ces compléments sur le taux de cholestérol sanguin. Les résultats sont parus dans la publication spécialisée Clinical Lipidology.

Un échantillon de près de 10 000 personnes

L’étude a été réalisée grâce aux données de 9 253 personnes en bonne santé et suivies par un professionnel de santé. Leur taux de cholestérol dans le sang a été analysé ainsi que des informations concernant la prise de compléments alimentaires à base d’huile de poisson. Les chercheurs se sont également intéressés à leur taux d’oméga 3 dans le sang. Ils se sont posés deux questions : est-ce que les personnes ayant commencé à prendre des compléments alimentaires à base d’oméga 3 entre deux rendez-vous chez leur médecin ont vu leur taux de cholestérol LDL-C augmenter ? Est-ce que le taux de ce cholestérol a été plus élevé chez les personnes dont le taux d’oméga 3 dans le sang a augmenté entre deux visites ? Pour ces deux interrogations, les résultats des analyses montrent que la réponse est non.

Des compléments alimentaires sans risque

Les chercheurs ont constaté qu’une légère augmentation du taux d’oméga 3 est associé à une petite diminution du taux de cholestérol LDL-C. Pour Dr. William Harris, président du Fatty Acid Research Institute, à l’origine de cette étude, les personnes prenant des compléments alimentaires à base d’huile de poisson "ne doivent pas s’inquiéter pour leur niveau de cholestérol". En 2019, l'association 60 millions de consommateurs a alerté la population sur l'inefficacité voire parfois la dangerosité de certains produits : pour cette raison, il est recommandé de demander conseil à un pharmacien ou à un professionnel de santé avant de démarrer ce genre de cure.