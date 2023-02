Toux persistante : faut-il s’inquiéter ?

L'ESSENTIEL Lors d’une infection, la toux est un phénomène naturel qui permet au corps d’expulser les agents irritants.

Au-delà de huit semaines on parle de toux chronique et il est recommandé de consulter son médecin.

Ce dernier vous donnera un traitement adapté et pourra vérifier qu’elle n’est pas le signe d’une maladie plus grave.

30 millions de personnes consultent un médecin par an aux États-Unis pour cause de toux persistante, selon une étude. L’Assurance maladie définit la toux comme un “réflexe naturel de défense pour expulser les mucosités ou les agents irritants des voies respiratoires”.

La toux est dite chronique au-delà de huit semaines

Mais à partir de quand celle-ci devient-elle inquiétante ? De quelles pathologies peut-elle être le signe ? Kyle B. Enfield, professeur de Médecine à l’université de Virginie, aux États-Unis, répond à ces questions dans un article de The Conversation. Tout d’abord, il existe deux natures de toux : sèche ou grasse. La première est irritative et sans crachat tandis que, pour la seconde, la personne crache. D’autre part, on parle de toux aiguë si une personne tousse depuis moins de trois semaines. C’est le cas lors d’une infection.

Entre trois et huit semaines, généralement après une infection, si la toux persiste elle est qualifiée de subaiguë et, au-delà, elle devient chronique. Cela a par exemple été le cas pour certaines personnes après une infection à la Covid-19. En effet, selon une étude publiée en 2021, 2,5 % des patients qui ont été atteints par le virus ont développé une toux chronique après l’infection. Selon l’Assurance maladie, les médicaments contre la toux peuvent être déconseillés car en essayant de supprimer la toux, la personne perd son aspect curatif. D’autre part, les antitussifs sont souvent peu efficaces pour les toux sèches et même contre-indiqués en cas de toux grasse.

La toux peut être le signe d’un cancer du poumon

“Chez les adultes, cependant, les preuves d’efficacité demeurent variables et limitées, note Kyle B. Enfield. Si peu satisfaisant que ce soit, il faut cependant garder à l’esprit que la plupart des toux finiront par se résoudre d’elles-mêmes.” Sans médicament, environ la moitié des patients guérissent de leur toux chronique, selon une étude publiée en 2006.

Certains patients optent pour des solutions naturelles pour se soulager comme, par exemple, une tisane ou de l’eau chaude avec du miel. Et l’efficacité de cette douceur a été prouvée par une étude datant de 2018 : pris sur trois jours, elles permettraient de réduire les symptômes de la toux, comparativement à un placebo.

Si la toux est chronique, il faut consulter son médecin qui vous donnera un traitement adapté et pourra vérifier qu’elle n’est pas le signe d’une maladie plus grave. “Certains cas justifient cependant de prendre rendez-vous avec son médecin sans tarder : perte de poids rapide, sueurs nocturnes, expectorations importantes, crachats ensanglantés…, explique Kyle B. Enfield. Dans de rares cas, la toux subaiguë et chronique peut en effet être un signe de cancer du poumon ou de diverses maladies pulmonaires chroniques.” Un doute à lever le plus rapidement possible avec son médecin car le cancer du poumon est le troisième cancer le plus fréquent en France, avec 46.363 nouveaux cas estimés en 2018, selon l’Institut National du Cancer.