Toux : les 5 meilleurs traitements pour la soulager, selon les experts

L'ESSENTIEL Bien choisir son médicament dépend de votre type de toux : les médicaments contre la toux comprennent les antitussifs visant à réduire la toux sèche, les expectorants qui fluidifient le mucus dans les toux grasses et les produits combinés pour les symptômes multiples.

Une "toux sèche" ne s’accompagne pas de production de glaires et une toux grasse s’accompagne d’une production de glaires ou "d'expectorations" (l'action par laquelle sont expulsées les sécrétions accumulées dans les voies aériennes).

La toux est très fréquente en particulier chez l’adulte fumeur, mais une toux chronique au-delà de 8 semaines n’est jamais normale et il est recommandé de consulter un médecin dans ce cas.

Avec tous les remèdes de grand-mère, plus ou moins efficaces, et le large choix de médicaments contre la toux à la pharmacie, c’est parfois difficile de s’y retrouver. Nous avons donc, en nous basant sur le travail de synthèse de Study finds, rassemblé les conseils de différents médias américains pour établir un top 5 des meilleurs remèdes contre la toux, selon les professionnels de santé.

1. Le dextrométhorphane

Tout d’abord, rappelons que le choix des meilleurs médicaments dépend de votre type de toux. Ce médicament cible les toux sèches. U.S. News explique : "Les antitussifs bloquent ou suppriment le réflexe de la toux. Généralement, la toux est un moyen sain de dégager les voies respiratoires du mucus, donc les antitussifs ne doivent être utilisés que pour les toux sèches et saccadées. Quant aux pharmaciens, 47 % recommandent la marque Delsym, qui contient du dextrométhorphane."

Assurez-vous simplement d'éviter le dextrométhorphane si vous avez une toux grasse et productive. "Vous ne voulez pas supprimer une toux productive, déclare Jenny Hetzel, pharmacienne clinicienne au média Zocdoc. Lorsque votre corps se débarrasse de mauvaises choses, il ne vaut mieux pas arrêter ce nettoyage."

2. La guaïfénésine

Cette fois, ce médicament cible les toux grasses, désignées aussi sous le terme de "toux productives". Pharmacy Times le recommande, en écrivant : "La guaïfénésine a eu des résultats apparemment favorables, diminuant la fréquence et l'intensité de la toux de 75 % après 3 jours. Dans l'ensemble, les produits en vente libre ne peuvent pas guérir cette toux gênante, mais lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, ils peuvent aider à bien gérer les symptômes. Les expectorants, tels que la guaïfénésine, doivent être recommandés lorsque les patients se plaignent de toux grasses, souvent accompagnées de mucus."

Le média en ligne NetDoctor corrobore en ajoutant qu’une "toux thoracique survient à la suite d'une production excessive de mucus, qui peut être épais et difficile à cracher. L'utilisation de médicaments contenant de la guaïfénésine peut aider à éliminer tout excès de mucus qui aurait pu s'accumuler".

3. Le miel

Si vous préférez les recettes de grand-mère aux médicaments, Healthline et la clinique Mayo vous recommande le miel, qui est le meilleur remède naturel contre la toux : "Selon une étude de 2018 sur les effets du miel sur la toux aiguë, les chercheurs ont découvert que le miel peut soulager la toux plus efficacement que certains médicaments en vente libre. Vous pouvez créer votre propre remède à la maison en mélangeant jusqu'à 2 cuillères à café de miel avec une tisane ou de l'eau tiède et du citron".

4. Le gingembre

Le magazine Forbes suggère un autre remède maison : "Le gingembre peut fonctionner comme un antitussif naturel, et selon les recherches, il a été démontré qu'il aide à détendre le muscle des voies respiratoires (la trachée). Essayez de jeter de la racine de gingembre (qui a été pelée et hachée) dans de l'eau bouillante pour faire un thé. Ajouter du gingembre râpé à de l'eau chaude peut également être efficace."

5. Boire beaucoup d’eau

L'eau aide non seulement à l'hydratation, mais elle peut aider à fluidifier le mucus. Le média Good Housekeeping a consulté des médecins qui expliquent que "non seulement cela vous empêche de vous déshydrater, mais boire plus de liquide peut également aider votre système immunitaire à combattre les infections virales. L'augmentation des fluides aide à combattre l'infection en augmentant le flux sanguin vers la zone touchée du corps. De plus, boire beaucoup d'eau aide à fluidifier le mucus et apaise l'inconfort associé à un mal de gorge".

Le gargarisme à l'eau salée est également recommandé, selon Insider.com : "Se gargariser avec de l'eau salée peut aider à tuer les bactéries et à desserrer le mucus dans la gorge. Le relâchement du mucus aidera à dégager vos sinus et à vous débarrasser de votre toux plus rapidement. Un gargarisme à l'eau salée peut également aider à réduire l'enflure et l'irritation causées par une toux persistante. Bien que la plupart des gens préfèrent se gargariser avec de l'eau tiède salée, l'eau froide peut avoir le même effet apaisant sur votre toux."