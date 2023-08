Les moisissures dans un logement peuvent-elles être mortelles ?

L'ESSENTIEL Un homme de 27 ans est décédé des suites d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

Le SDRA aurait été provoqué par l’aspergillose, une infection due à l’inhalation d’aspergillus.

L’aspergillus est un champignon que l’on trouve dans l’environnement intérieur et extérieur.

Un jeune homme de 27 ans, Luke Brooks, est mort en octobre dernier dans sa chambre, en Angleterre. Selon sa mère, qui a témoigné dans la revue The Sun, la cause du décès viendrait des moisissures présentes dans son appartement.

Des moisissures en grandes quantités dans son logement

Son fils aurait d’abord souffert d’un rhume, puis d’une forte toux avec des maux de gorge et des éruptions cutanées. Tout est allé très vite, six jours après le premier symptôme, Luke Brooks est décédé. D’après sa mère, la cause serait un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), provoqué par une infection pulmonaire à aspergillus.

L’aspergillus est un champignon très commun dans l’environnement (à l’intérieur et à l’extérieur), selon le Manuel MSD. La plupart des personnes qui inhalent ce champignon n’ont pas d’impact sur leur santé mais, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, l’aspergillus peut provoquer une infection appelée aspergillose. Ici, c’est peut-être la présence de moisissures - et donc d’aspergillus - en grande quantité qui pourrait expliquer que l’homme ait été atteint de cette infection pulmonaire, provoquant un SDRA mortel.

Des traces du champignon dans les poumons du défunt

L’aspergillose est la troisième cause d’infection fongique invasive en France, selon l'Institut Pasteur. Les symptômes sont de la fièvre, de la toux, des douleurs thoraciques, de l’hémoptysies et des difficultés respiratoires. Les patients atteints peuvent prendre des médicaments antifongiques pour traiter la maladie et, parfois, une intervention chirurgicale est décidée pour extraire le champignon.

La mère de Luke Brooks explique que des traces d'aspergillus auraient été trouvées dans les poumons de son fils. Ce champignon a été classé en 2022 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme "priorité critique" car il est très courant, de plus en plus dangereux pour l’humain et résiste aux traitements habituels.

Selon l’Institut Pasteur, “l’émergence d’Aspergillus résistants à ces molécules azolés est un problème émergent dans certains pays en rapport avec l’utilisation large d’azoles dans l’agriculture. Ce phénomène reste actuellement limité en France pour les infections invasives.”

L’enquête doit se poursuivre et déterminer si les champignons présents dans le logement de Luke Brooks sont à l’origine de sa mort.