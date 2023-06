Teigne : certains antifongiques ne sont plus efficaces

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, deux cas d'infection par la teigne suscitent l'inquiétude des autorités de santé.

Le champignon à l'origine de la maladie est résistant à un traitement courant.

Selon un spécialiste, ces cas pourraient se multiplier à l'avenir.

Deux cas de teigne ont été identifiés aux États-Unis. Si la maladie est bénigne, ces deux infections inquiètent les autorités américaines car elles sont résistantes aux traitements. Début mai, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié un communiqué sur ces deux cas recensés à New-York. "Le 28 février 2023, un dermatologue de la ville de New York a informé les responsables de la santé publique des cas de deux patientes atteintes d’une teigne sévère qui ne s'est pas améliorée avec un traitement oral à la terbinafine, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle infection à T. indotineae, précise le document. Ces patients ne partageaient aucun lien épidémiologique."

Teigne : des cas résistants au traitement courant

La première patiente, âgée de 28 ans, a commencé à souffrir d’éruptions cutanées purulentes pendant l’été 2021. "Les dermatologues ont observé de grandes plaques annulaires, squameuses et prurigineuses sur le cou, l'abdomen, la région pubienne et les fesses", indique le communiqué du CDC. Il aura fallu plusieurs mois pour qu’elle reçoive un diagnostic adapté : en janvier 2022, les médecins lui fournissent un traitement à base de terbinafine. Or le médicament n’a pas été efficace. Pour la seconde patiente, âgée de 47 ans, le médicament n’a pas non plus permis de calmer les symptômes. Un traitement adapté a permis de réduire ses symptômes, mais elle est toujours sous observation.

Teigne : pourquoi ces cas inquiètent ?

Dans Mirror, un professeur spécialiste en maladies infectieuses à l’Université de Manchester, David Denning, explique que ces cas sont liés à un nouveau champignon "appelé Trichophyton indotineae et identifié pour la première fois en Inde". "Pendant deux décennies, nous avons traité ces infections avec de la terbinafine orale pendant 3 semaines, avec beaucoup de succès, jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle espèce fongique", note-t-il. Selon lui, l’émergence de cette nouvelle espèce pourrait être liée à "l'utilisation fréquente en Inde de la terbinafine topique (crème et pommade), qui ne recouvre pas complètement la zone infectée ou ne pénètre pas profondément dans la peau, permettant la fuite de variantes résistantes".

Teigne résistante : un médicament est efficace

Il rappelle toutefois que l'itraconazole à la dose de 400 mg par jour est généralement efficace pour traiter cette nouvelle espèce. "Mais savoir si le champignon appartient ou non à cette espèce inhabituelle et s'il est résistant ou non à la terbinafine nécessite des tests spécialisés dans un laboratoire de mycologie", précise-t-il. C’est ce que note aussi le CDC : il recommande aux professionnels de santé de solliciter l’aide des laboratoires d’Etat pour obtenir un diagnostic adapté. "Il n'y a pas assez de laboratoires de ce type, mais il existe des tests rapides de résistance disponibles dans le commerce, indique David Denning. Le monde n'est pas encore préparé à ce qui deviendra probablement une épidémie à évolution lente de ces infections cutanées." Selon lui, la résistance aux médicaments et le changement climatique pourraient contribuer à une augmentation de ces cas à l’avenir.