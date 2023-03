Votre animal peut vous transmettre des bactéries résistantes aux antibiotiques

L'ESSENTIEL Les animaux peuvent transmettre des bactéries multi-résistantes aux médicaments et antibiotiques à leurs maîtres.

Les humains pourraient aussi de leur côté transmettre ces organismes inquiétants à leurs compagnons à quatre pattes.

Si le niveau de partage reste faible, les chercheurs s'inquiètent du risque de transmission aux personnes fragiles.

Toxoplasmose, teigne, rage, maladie des griffes du chat, leishmaniose… les animaux de compagnie peuvent transmettre de nombreuses infections à leurs maîtres. Mais cela ne serait pas tout. Des travaux du Charité University Hospital Berlin ont révélé qu’ils pouvaient aussi être porteurs de bactéries multi-résistantes aux antibiotiques (MDRO) pouvant infecter les humains.

L’étude sera présentée au congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) qui se déroulera à Copenhague du 15 au 18 avril 2023.

Les super-bactéries antibiorésistantes peuvent être transmises par les animaux

Les chercheurs ont suivi plus de 2.800 patients hospitalisés et leurs animaux de compagnie. Ils ont effectué des prélèvements nasaux et rectaux chez les patients. Ils ont cherché dans les échantillons les superbactéries les plus courantes chez les personnes hospitalisés : les Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, les entérocoques résistants à la vancomycine, les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération et les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes. Plusieurs antibiotiques dont la pénicilline et les céphalosporines ne sont pas efficaces face à ces organismes.

Dans l'ensemble, 30 % des patients hospitalisés ont été testés positifs pour les MDRO. 11 % d’entre eux avaient un chien et 9 % un chat. De plus, 13 % de ceux qui étaient négatifs, avaient des bêtes.

Les 626 propriétaires ont été invités à envoyer des échantillons de salive et de selles de leurs animaux de compagnie. Au total, 300 maîtres ont transmis des prélèvements de 400 bêtes. Parmi ceux-ci, 15 % des chiens et 5 % des chats ont été testés positifs pour au moins un MDRO. Dans quatre cas, les MDRO étaient similaires phénotypiquement (les MDRO appartenaient à la même espèce et présentaient la même résistance aux antibiotiques) chez les animaux de compagnie et les membres du foyer.

Selon les scientifiques, les humains pourraient aussi transmettre ces microbes dangereux à leurs compagnons à quatre pattes.

Super bactéries : attention aux personnes les plus fragiles

Ces résultats confirment que le partage d'organismes multirésistants entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires est possible. "Cependant, nous n'avons identifié qu'une poignée de cas suggérant que ni la possession d'un chat ni d'un chien n'est un facteur de risque important pour la colonisation par des organismes multirésistants chez les patients hospitalisés", estime la responsable de l'étude, Dr Carolin Hackmann dans un communiqué.

Toutefois, elle met en garde contre le phénomène observé : "Bien que le niveau de partage entre les patients hospitalisés et leurs animaux de compagnie soit très faible, les porteurs peuvent répandre des bactéries dans leur environnement pendant des mois, et ils peuvent être une source d'infection pour d'autres personnes plus vulnérables à l'hôpital, comme celles qui ont un faible système immunitaire et les personnes très jeunes ou âgées.”