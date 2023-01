Le champignon qui attaque les humains dans The Last Of Us existe réellement

L'ESSENTIEL Le cordyceps est depuis longtemps utilisé en médecine traditionnelle chinoise.

Adaptogène, il est un allié de taille pour lutter contre le stress, la fatigue et améliorer les performances sportives, d’après de nombreuses études.

Dans "The Last Of Us", la dernière série événement de HBO et diffusée sur Prime Vidéo, un champignon mutant du genre Cordyceps commence à infecter les humains, transformant la majorité de l'humanité en monstres zombies et cannibales… Ce scénario catastrophe est d’autant plus effrayant qu’il est inspiré de faits réels.

Cordyceps infecte l'organisme de certaines espèces de fourmis

En effet, le champignon Cordyceps, ou plus précisément Ophiocordyceps unilateralis, existe, sans pour autant présenter une menace pour l'Homme. Il est souvent appelé le "champignon zombie-ant" et on le trouve principalement dans les écosystèmes forestiers tropicaux, comme la forêt amazonienne au Brésil, expliquent les scientifiques.

En ayant recours à l’imagerie, ils ont découvert comment il procède pour prendre le contrôle de certaines espèces de fourmis. Sans toucher au cerveau, le champignon s'infiltre dans tout le corps de la fourmi, y compris dans sa tête. Il contrôle alors totalement son hôte : il pousse l'insecte à quitter son nid et à grimper sur une plante proche.

Selon The Atlantic, le champignon arrête la fourmi à une hauteur d'environ 25 centimètres, où la température et l'humidité correctes permettent au champignon de prospérer.

Le champignon Cordyceps ne présente pas de risque pour les humains

Dans sa phase de développement finale, Cordyceps va forcer la fourmi à mordre une feuille et à rester dans cette position : "Ensuite, le champignon commence à produire des spores à partir de la tête de la fourmi, directement au-dessus de la colonie. Il libère ensuite les spores pour qu'elles pleuvent sur toute autre victime sans méfiance en dessous’”, racontent les auteurs.

C'est en regardant un documentaire sur le sujet diffusée par la BBC en 2006 que les créateurs de la série ont eu l'idée d'un champignon ravageant l'espèce humaine, indique Slate.

Heureusement pour nous, la réalité ne dépasse pas la fiction. Les scientifiques se veulent rassurants : il est impossible que nous soyons confrontés à une situation semblable à celle de "The Last of Us" dans un avenir proche.