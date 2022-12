Les bactéries de votre bouche pourraient entraîner des abcès cérébraux mortels

L'ESSENTIEL 40 % des Français disent accorder une “grande importance” à leur santé bucco-dentaire, d’après un sondage Doctolib et l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire.

Les abcès cérébraux touchent 1 personnes sur 100.000 habitants par an dans les pays développés.

L'abcès cérébral est une poche de pus à l'intérieur du cerveau qui provoque des céphalées, une léthargie, de la fièvre et une altération neurologique d'une région spécifique du corps, comme une faiblesse du bras gauche, de la jambe droite.

L’hygiène de la bouche a un impact sur la santé en général : on connaissait le lien entre la santé des gencives et la maladie d'Alzheimer ou encore celui entre un déséquilibre des bactéries buccales et l'hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux.

Grâce à une nouvelle étude publiée dans le Journal of Dentistry, on apprend que la cavité buccale pourrait être une source potentielle d'infection qui entraînerait des abcès cérébraux.

Une mauvaise hygiène dentaire triple le risque d'infection

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs anglais ont recueilli les données médicales de 87 patients admis dans un hôpital pour un abcès cérébral, dont 52 personnes qui n'avaient pas reçu d'explication pour leur abcès. Les scientifiques ont découvert que ce groupe de personnes étaient trois fois plus susceptibles d'héberger des bactéries buccales responsables d'infections buccales.

Ils présentaient notamment un nombre significativement plus élevé de Streptococcus anginosus, une bactérie fréquente dans les abcès dentaires et qui est associée aux pharyngites, aux bactériémies et aux infections du cerveau, des poumons et du foie, indiquent les auteurs.

La santé du cerveau passe par une bonne hygiène buccale

"Si de nombreuses causes potentielles d'abcès cérébraux sont reconnues, l'origine de l'infection reste souvent cliniquement non identifiée. Il était toutefois surprenant de trouver fréquemment des bactéries présentes par voie orale dans des abcès cérébraux d'origine inexpliquée", confirme l'auteur principal de l'étude, Holly Roy, maître de conférences clinique en neurochirurgie au National Institute for Health and Care Research de l'Université de Plymouth et du University Hospitals Plymouth NHS Trust.

Cette découverte souligne l'importance d'améliorer l'hygiène buccale et les soins dentaires pour préserver la santé du cerveau et ses graves répercussions. En effet, si les abcès résultant de la présence de bactéries dans les cavités buccales sont rares, ils peuvent être mortels s'ils ne sont pas traités.