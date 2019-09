Santé bucco-dentaire : la parodontite augmente le risque d’hypertension

Un esprit sain dans un corps sain et des dents saines pour une vie saine ? Des travaux scientifiques ont déjà prouvé que la santé bucco-dentaire est liée à celle d’autres organes du corps humain. Une nouvelle étude confirme ce lien : les personnes atteintes de parodontite ont plus de risques de souffrir d’hypertension. La recherche a été publiée sur le site de The European Society of Cardiology.

Une vaste analyse de données

La parodontite est une maladie d’origine infectieuse, qui touche les tissus qui entourent et soutiennent la dent. Elle provoque d’abord une inflammation de la gencive, puis s’étend jusqu’aux os. Si le patient n’est pas soigné, il peut souffrir de déchaussement des dents voire en perdre.

"L’hypertension pourrait être le facteur de déclenchement des attaques cardiaques chez les patients atteints de parodontite" , explique le professeur Francesco D’Aiuto, auteur principal de la recherche. Avec son équipe, ils ont compilé les données de 81 études réalisées sur le sujet : toutes rassemblaient des données sur la santé cardiaque des personnes atteintes de parodontite. D’après leurs analyses, les patients atteints de parodontite ont plus de risque de souffrir d’hypertension, en comparaison aux personnes non-atteintes. Lorsque la maladie est entre le stade modéré et sévère, le risque d’hypertension est augmenté de 22%. Lorsqu’elle dépasse le stade sévère, il est supérieur de 49%.

Un lien encore flou

"Dans de nombreux pays à travers le monde, ajoute Francesco D’Aiuto, la santé bucco-dentaire n’est pas contrôlée régulièrement, et la parodontite demeure non-soignée pendant des années. Notre hypothèse est que cette situation d’inflammation systémique (...) s’ajoute à d’autres facteurs de risque existant." Les chercheurs veulent désormais comprendre quelle est la nature exacte du lien entre parodontite et hypertension, notamment si les personnes hypertendues ont également un risque supérieur d’être touché par la maladie parodontale.

En France, entre 10 et 14 millions de personnes souffrent d'hypertension.