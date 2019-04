La parodontite chronique serait associée à la dysfonction érectile

A première vue, il paraît étrange d’associer dysfonctionnement érectile et parodontite chronique. Pourtant, c’est bien la conclusion d’une nouvelle étude publiée sur Online Library. Pour rappel, la parodontite chronique est une maladie qui entraîne la destruction du parodonte, le tissu de soutien de la dent, par des bactéries qui se sont accumulées sur la dent ou la gencive. C’est une maladie lente qui met plusieurs années à faire effet. La dysfonction érectile elle, correspond à une incapacité à obtenir ou à maintenir un rapport sexuel satisfaisant chez les hommes.

Pour découvrir le lien entre ces deux pathologies, les chercheurs ont mené une étude cas-témoin (c’est-à-dire une étude statistique observationnelle, qui sert à mettre en évidence les facteurs peuvant contribuer à l'apparition d'une pathologie) sur 158 patients de sexe masculin. Il y avait parmi eux, 80 cas de dysfonctionnement érectile selon l'indice international de la fonction érectile, et 78 témoins. Les données socio-démographiques ont été recueillies et un examen parodontal a été effectué. La testostérone, le profil lipidique, la protéine C-réactive et les paramètres glycémiques ont été évalués. Toutes les variables ont été comparées entre les groupes et des analyses de régression logistique multivariées ont été effectuées.

Des résultats stupéfiants

Une parodontite chronique a été diagnostiquée chez 74 % des cas de dysfonctionnement érectile. Les triglycérides, la protéine C-réactive et l'hémoglobine glycosylée étaient également plus élevés chez ces patients. Après analyse des chiffres, il est apparu que les patients atteints de parodontite chronique étaient plus susceptibles de présenter une dysfonction érectile, mais aussi que les hommes atteints de ce trouble présentaient une aggravation de leur état parodontal. Selon les conclusions, "la parodontite chronique semble jouer un rôle clé en tant que facteur de risque dans la pathogenèse de la dysfonction érectile indépendamment des autres morbidités".