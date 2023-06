Le champignon mortel Candida auris continue de se propager aux Etats-Unis

L'ESSENTIEL Une étude réalisée de 2021 à 2023 montre que les infections par Candida auris ont augmenté de 95 % aux Etats-Unis.

Ce champignon souvent contracté en milieu hospitalier peut être mortel pour les patients fragiles.

C'est le premier pathogène fongique résistant aux antibiotiques classé aux USA comme une menace sanitaire urgente.

Candida auris est un champignon pathogène émergent hautement contagieux dans le sang. Découvert en 2016, il s'est fortement propagé aux États-Unis ces dernières années en raison de sa résistance aux antimicrobiens. Le champignon est souvent contracté en milieu hospitalier et peut être mortel pour les patients les plus fragiles. Etonnamment, il devient de plus en plus résistant aux médicaments, ce qui en fait une menace sanitaire urgente.

Le taux d'infection par Candida auris a augmenté de 95 % en deux ans

Des chercheurs de bioMérieux Inc ont mené une étude pour analyser les taux de détection de Candida auris dans une cohorte américaine entre 2021 et 2023. En utilisant un panel d'identification des cultures sanguines et un réseau de surveillance cloud, ils ont étudié les taux d'infection géographiques et temporels. Depuis 2021, le taux d'infection à Candida auris aurait augmenté de 95 %. Ces résultats soulignent la nécessité d'une intervention de santé publique pour faire face à ce champignon mortel.

Candida auris représente une menace sanitaire qualifiée d'urgente

Ce champignon est désormais le premier et le seul pathogène fongique classé comme menace sanitaire urgente par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une catégorie généralement réservée aux bactéries résistantes aux médicaments.

La résistance de Candida auris aux antimicrobiens est largement due aux pratiques cliniques inappropriées, telles que l'utilisation fréquente de ces médicaments pour traiter des infections non-fongiques. De plus, les patients immunodéprimés tels que les personnes atteintes de cancer ou de diabète sont particulièrement vulnérables à l'infection par Candida auris.

Les conséquences de la propagation de Candida auris

Selon les chercheurs, la propagation incontrôlée de Candida auris pourrait entraîner des perturbations graves de la qualité des soins de santé, car les médecins devront adopter des médicaments plus toxiques et moins efficaces pour traiter les infections fongiques. De plus, la situation peut devenir encore plus alarmante si des souches de Candida auris parviennent à se propager dans la communauté en dehors des établissements de soins de santé.