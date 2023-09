Cœur : 5 aliments à consommer pour diminuer les risques de maladies cardiovasculaires

L'ESSENTIEL L'alimentation a des effets sur la santé cardiaque et sur le risque de maladie cardiovasculaire.

Selon la Fédération française de cardiologie, certains aliments en particulier sont bons pour le cœur.

Elle cite notamment les mûres, le maquereau ou les pois chiches.

La santé se joue aussi dans l’assiette. Notre alimentation peut avoir un impact sur notre santé cardiaque. D’après l’association canadienne Cœur + AVC, jusqu’à 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent être prévenus en changeant de mode de vie pour une alimentation plus saine et davantage d’activité physique. La Fédération française de cardiologie cite cinq aliments précis qui peuvent améliorer la santé cardiaque.

Alimentation : la mûre et la framboise réduisent le risque cardiovasculaire

"La mûre et la framboise contiennent de puissants antioxydants, les anthocyanines (…), explique la Fédération française de cardiologie. Ces composés phytochimiques sont capables de neutraliser les radicaux libres de l’organisme et donc de prévenir certaines maladies comme les troubles cardio-vasculaires." Elle souligne que ces fruits contiennent également de l’acide ellagique : ce composé peut réduire les dépôts de plaques dans les artères, un facteur de risque d’accident vasculaire cérébral.

Le maquereau, un aliment bon pour le cœur

La Fédération française de cardiologie conseille aussi de consommer du maquereau. Ce poisson gras est riche en omégas 3, qui "diminuent les facteurs de risques des troubles cardio-vasculaires et préviennent les risques d’infarctus". Ces acides gras ont une action bénéfique sur l’élasticité des vaisseaux, ce qui permet de réduire le risque de caillots sanguins, responsables des AVC. Le maquereau diminue aussi le taux de triglycérides sanguin, un facteur de risque d’athérosclérose. "Pour bénéficier pleinement des vertus attribuées à ces acides gras, il faut toutefois éviter de trop les cuire", prévient la Fédération française de cardiologie.

Risque cardio-vasculaire : les bienfaits des fruits de la passion

Les fruits de la passion contiennent de nombreuses fibres. "Celles-ci ont la propriété de diminuer les taux de glucose sanguin et de cholestérol, deux facteurs ayant un impact sur le risque cardio-vasculaire", développe la Fédération française de cardiologie. Selon elle, des recherches ont montré que des compléments alimentaires à base d’extraits de pelures de fruit de la passion permettaient de prévenir l’hypertension, l’un des principaux facteurs de risque de maladie cardiaque.

Amande et noix : des fruits secs aux effets positifs sur la santé cardiaque

Du côté des fruits secs, la Fédération française de cardiologie met en avant les bienfaits des noix et des amandes. Les premières contiennent des antioxydants et des omégas 3, bénéfiques pour la santé cardiaque, mais aussi des acides gras polyinsaturés, qui sont des "bons gras" car ils réduisent le taux de lipides sanguins.

Les amandes sont riches en phytostérols : elles en contiennent environ 34 mg pour 30 g de fruits. Ces composés diminueraient la concentration de "mauvais" cholestérol dans l’organisme. "De plus, la vitamine E qu’elle contient (la moitié de la recommandation journalière pour 30 g d’amandes) aiderait à lutter contre les troubles cardio-vasculaires en empêchant la formation de caillots dans le sang", ajoute-t-elle.

Des pois chiches pour un cœur en bonne santé

Enfin, la Fédération française de cardiologique recommande de consommer des pois chiches. De manière générale, les légumineuses sont bonnes pour la santé, elles sont notamment associées à un meilleur contrôle du diabète. "Mais les pois chiches semblent sortir du lot, prévient l’organisme. Peu caloriques et d’indice glycémique faible, ils possèdent des propriétés antioxydantes grâce à leur teneur en cuivre et en manganèse." Par ailleurs, une étude a démontré que la consommation de pois chiches pouvait réduire le taux sanguin de mauvais cholestérol, le LDL.