Anxiété et insomnie : les bienfaits encore méconnus de la passiflore

La passiflore est une fleur de vigne exotique avec des pétales frisées comme des tentacules violettes ou bleues. Originaire d’Amérique du Sud, elle appartient à la famille passiflora qui comprend également les fruits de la passion. Il existe de multiples variétés dont une en particulier, passiflora incarnata, qui peut aider à traiter l'anxiété, l'insomnie et la douleur.

La passiflore contre l’anxiété

Certains chercheurs pensent que les compléments de passiflore peuvent aider à traiter l'anxiété, l'insomnie et certaines formes de douleur, car ils peuvent augmenter les niveaux d'acide gamma-aminobutyrique (GABA), une substance chimique produite par le cerveau pour réguler l’humeur. Le GABA neutralise les neurotransmetteurs qui provoquent une excitation et peut donc avoir un effet calmant.

Plusieurs études cliniques montrent que la passiflore a des effets calmants sur l'anxiété. Dans un essai clinique, les chercheurs ont constaté que les bienfaits de passiflora incarnata étaient similaires à ceux d'un médicament anxiolytique chez la souris. Deux autres essais cliniques menés sur d’autres animaux ont montré que cette plante a également des effets sédatifs. Un essai clinique de 2016 a révélé que la passiflore diminuait l'anxiété et améliorait la mémoire chez le rat. Ces effets pourraient être dus à la passiflora incarnata affectant les niveaux de GABA.

Passiflore pour dormir

Des recherches menées en 2017 sur des souris montrent que la passiflore favorise le sommeil. Une étude chez le rat démontre que cette plante augmente significativement le sommeil profond à ondes lentes, réduit le sommeil à mouvement oculaire rapide et aide à s'endormir plus rapidement. Une autre étude animale confirme que la passiflore réduit le temps d'endormissement et augmente la durée du sommeil.

Les compléments de passiflore peuvent présenter des avantages supplémentaires, notamment la réduction des symptômes de la ménopause. Ainsi, dans une étude, les participants ont constaté, après avoir pris de la passiflore pendant 3 à 6 semaines, une réduction significative de leurs maux de tête, dépression, insomnie et colère.

Attention aux effets secondaires

Par ailleurs, d’autres études ont montré que la passiflore a des effets bénéfiques sur l’épilepsie et produit des effets anti-inflammatoires. Par exemple, une étude de 2007 indiquent que la prise de pasipay, un mélange à base de passiflora incarnata, prolonge le délai entre les crises et leur durée. Certaines découvertes indiquent par ailleurs que la passiflore possède des effets anti-inflammatoires mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer son efficacité.

Néanmoins, dans certains cas, la passiflore peut présenter des effets secondaires. Ainsi, les femmes enceintes devraient consulter leur médecin avant de prendre des compléments à base de cette plante. En outre, les preuves sont insuffisantes pour justifier son utilisation chez les enfants. Malgré tout, la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis estime que la passiflore est sans danger.