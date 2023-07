AVC, crise cardiaque : avoir un tensiomètre chez soi diminue le risque

L'ESSENTIEL L’utilisation d’un tensiomètre à domicile en cas d’hypertension pourrait entraîner une réduction de 4,9 % des cas d'infarctus du myocarde et de 3,8 % des cas d'accident vasculaire cérébral sur 20 ans.

Le fait de surveiller sa pression artérielle chez soi entraînerait ainsi une réduction potentielle de 21.278 cas d'infarctus pour un million d'habitants.

Cela permettrait aussi d'économiser en moyenne 7.794 dollars en coûts de santé par personne.

"La surveillance de la tension artérielle à domicile est plus pratique et plus efficace que le contrôle en clinique pour diagnostiquer et gérer l'hypertension. Malgré son efficacité, il existe peu de preuves de son impact économique." C’est ce qu’ont indiqué des scientifiques des universités de New York et de Jiao Tong à Shanghai. Pour pallier le manque de données, ils ont réalisé une étude parue dans la revue American Journal of Preventive Medicine. Afin d’évaluer l’impact sanitaire et économique de l’utilisation d’un tensiomètre à la maison chez les adultes souffrant d'hypertension, les chercheurs ont examiné les informations du Behavioral Risk Factor Surveillance System de 2019. Ensuite, les analyses de simulation ont été effectuées entre février et août 2022.

Une réduction des crises cardiaques, des AVC et des coût grâce à l’utilisation d’un tensiomètre à domicile

Les résultats ont révélé que, sur une période de 20 ans, les personnes hypertendues utilisant un tensiomètre chez eux avaient 4,9 % moins de risques d'infarctus du myocarde et de 3,8 % d'accident vasculaire cérébral. Dans le détail, le fait de surveiller sa pression artérielle et détecter les changements anormaux entraînerait une réduction potentielle de 21.278 cas d'infarctus pour un million d'habitants.

Les bénéfices de cette pratique sont particulièrement importants pour les adultes résidant dans les zones rurales, les femmes et les personnes issues de minorités ethniques, qui ont connu une plus grande réduction des événements cardiovasculaires et des économies de coûts de santé. En estimant les paramètres des coûts des soins de santé sur la base des données réelles de paiement des soins provenant d’une enquête sur les dépenses médicales, les auteurs ont prévu une économie annuelle de 7.794 dollars des frais des soins de santé par personne sur 20 ans.

Hypertension : "jouer un rôle plus actif dans la gestion de leur maladie chronique"

"Il est très important de plaider en faveur de l'adoption généralisée de stratégies efficaces et peu coûteuses. La surveillance de la pression artérielle à domicile permet aux patients de jouer un rôle plus actif dans la gestion de leur maladie chronique. Nos résultats fournissent des preuves convaincantes pour que les systèmes de santé et les autorités soutiennent la mise en œuvre à plus grande échelle de cette intervention", a conclu Donglan Zhang, PhD, professeur à l'université de New York et co-auteur des recherches, dans un communiqué.