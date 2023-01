Cet aliment facilite la récupération après le sport

L'ESSENTIEL Les bienfaits des amandes pourraient être liés aux polyphénols que leur peau renferme.

Les amandes contribuent aussi à diminuer le stress oxydatif dans les cellules, ce qui facilite la récupération.

Vous faites du sport ? Mangez des amandes ! C’est la conclusion d’une étude parue dans Frontiers in Nutrition. Selon ses auteurs, la consommation régulière d’amandes améliore la récupération après un exercice physique. En tous cas, les niveaux sanguins de certaines molécules sont plus élevés chez les personnes mangeant souvent ces fruits secs.

Sang, urine, moral : quels sont les effets des amandes sur le corps ?

Concrètement, les scientifiques de l’université de Caroline du Nord ont recruté une soixantaine de personnes, âgées de 30 à 65 ans. Elles ne pratiquaient pas d’activité physique régulière. Deux groupes ont été constitués par les chercheurs : dans le premier, les participants étaient les "témoins", ils consommaient chaque jour une barre de céréales. L’autre groupe devait manger 57 grammes d’amandes par jour. Les auteurs ont prélevé des échantillons de sang et d’urine, avant et après l’essai, qui a duré quatre semaines. En parallèle, ils ont réalisé des tests de performance d’1h30, comprenant des exercices de saut, de développé-couché ou de course. Des échantillons de sang et d'urine ont aussi été prélevés immédiatement après cette session de 90 minutes, puis quotidiennement pendant les quatre jours suivants. Après chaque prise de sang, les participants ont répondu à un questionnaire pour évaluer leur état mental et recenser leurs éventuelles courbatures."Comme prévu, l'exercice de 90 minutes a entraîné une augmentation de la sensation auto-déclarée de courbatures et de douleurs musculaires, ainsi qu'une augmentation du score au questionnaire, indiquant une diminution de la vigueur et une augmentation de la fatigue, de l'anxiété et de la dépression", observent les auteurs.

Les amandes, bénéfiques pour la récupération post-effort physique

Mais les résultats n’étaient pas les mêmes dans les deux groupes. Dr David C. Nieman, l’un des auteurs de l’étude, explique : "Les volontaires qui ont consommé 57 g d'amandes par jour pendant un mois avant les séances d'exercice avaient plus de 12,13-DiHOME dans leur sang immédiatement après l'exercice que les volontaires témoins". Le terme désigne une graisse bonne pour la santé : aussi appelée oxylipine (graisse oxydée), cette molécule est synthétisée à partir de l'acide linoléique par le tissu adipeux brun, et a un effet bénéfique sur la santé métabolique, la régulation énergétique et la récupération du corps après un effort physique.

Immédiatement après l'exercice, la concentration du 12,13-DiHOME était 69 % plus élevée dans le plasma sanguin des participants du groupe amande que chez ceux du groupe témoin. "Ils ont également signalé ressentir moins de fatigue et de tension, une meilleure force dans les jambes et une diminution des dommages musculaires après l'exercice en comparaison aux volontaires du groupe témoin", poursuit le spécialiste.

Amandes : un mélange complexe de nutriments idéal pour la récupération

À l’inverse, une autre molécule, néfaste pour la récupération, et la santé en général, était présente en plus grande quantité chez les participants du groupe témoin, en comparaison à ceux ayant mangé des amandes : l'acide 9,10-dihydroxy-12-octadécénoïque légèrement toxique (9,10-diHOME). Son taux était 40 % plus élevé, dans les échantillons sanguins recueillis immédiatement après l’effort, dans le groupe témoin, par rapport au groupe amande.

"Nous concluons que les amandes fournissent un mélange unique et complexe de nutriments et de polyphénols qui peuvent favoriser la récupération métabolique après des niveaux d'exercice physique stressants pour l’organisme, détaille David C. Nieman. Les amandes contiennent de grandes quantités de protéines, de graisses saines, de la vitamine E, des minéraux et des fibres."