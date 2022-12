Maladies chroniques, douleurs : «L'exercice est meilleur que la médecine»

L'ESSENTIEL Pendant la grossesse, il est recommandé aux futures mamans de faire de l’exercice physique car cela réduit les risques que leur enfant souffre de maladie plus tard dans la vie, comme du diabète.

Pour la femme enceinte, l’activité physique est aussi bénéfique car elle diminue les probabilités d’avoir de l’hypertension gestationnelle, du diabète gestationnel ou encore des complications durant l’accouchement.

"L'exercice [physique] est meilleur que la médecine, estime Zhen Yan, professeur et directeur du Centre de recherche en médecine de l'exercice au Fralin Biomedical Research Institute at VTC, aux États-Unis, dans un communiqué. Nous devrions commencer à penser au-delà de l'allongement de notre durée de vie et nous concentrer sur l'allongement de notre espérance de vie en bonne santé”.

L’activité physique allonge l’espérance de vie en bonne santé

L’espérance de vie en bonne santé est le nombre d’années qu’une personne peut compter vivre sans souffrir d’incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, c’est-à-dire sans maladie chronique ni douleur. Selon un rapport de la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Dress), en 2016, l’espérance de vie en bonne santé en France était à 64,1 ans pour les femmes et à 62,7 ans pour les hommes.

Depuis plusieurs années, Zhen Yan travaille sur les bénéfices de l’exercice physique et son impact sur la réduction des risques de certaines maladies ou maux. Ainsi, il a observé que le sport avait des effets sur les mitochondries, des organites essentiels au maintien de la santé et qui participent notamment à la respiration cellulaire. Selon le chercheur, il y aurait un lien entre le dysfonctionnement des mitochondries et le développement de maladies cardiovasculaires, de certains cancers ou encore le déclin cognitif.

Les multiples bénéfices de l’exercice physique

Autre observation du chercheur : sur le long terme, l’exercice physique entretient les muscles, protège les nerfs et aide au rétablissement de la circulation du sang après un problème cardiaque comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (AVC). D’autre part, une pratique régulière améliore également l’équilibre, la mobilité, le métabolisme du glucose, qui permet de fournir de l'énergie au corps, et améliore le renouvellement cellulaire. Des aspects essentiels pour augmenter l’espérance de vie en bonne santé.

"Notre corps subit des évolutions en fonction de l'exercice [pratiqué], pas seulement pour améliorer les performances, mais aussi pour apporter de nombreux autres avantages pour la santé”, indique Zhen Yan, qui estime que l’activité physique régulière est donc le meilleur moyen, plus que la médecine, pour être en bonne santé à long terme et prévenir l’apparition de diverses maladies.

Dans la même optique, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) conseille aux personnes de 18 à 64 ans de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine. À partir de 65 ans, les recommandations restent les mêmes mais l’instance précise que “les personnes âgées devraient pratiquer des activités variées et à plusieurs composantes qui mettent l’accent sur l’équilibre fonctionnel et des exercices de force d’intensité modérée ou supérieure, 3 fois par semaine ou davantage, afin d’améliorer leur capacité fonctionnelle et de prévenir les chutes”. Dès résolutions à prendre dès que possible, sans attendre la nouvelle année !