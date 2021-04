Non, les amandes ne provoquent pas de prise de poids !

L'ESSENTIEL Bonnes pour la santé cardiovasculaire, les amandes ne favoriseraient pas non plus la prise de poids, puisque jusqu'à 20 % des calories provenant de leur graisse ne sont pas absorbées par l'organisme.

Lorsque les amandes font partie du régime alimentaire, cela correspond à une diminution de 40 à 60 calories absorbées quotidiennement... soit près de 3 kilos en moins par an !

Excellentes pour la santé cardiovasculaire, permettant de lutter contre le stress oxydatif responsable du vieillissement cellulaire, les amandes sont depuis longtemps considérées comme un "super aliment" en raison de leur haute teneur en protéines, vitamines et minéraux.

Pourtant, comme tous les autres fruits à coque, l’amande traîne une mauvaise réputation : celle de faire grossir. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’université de Toronto (Canada) et publiée dans la revue Mayo Clinic Proceedings montre qu’au contraire, non seulement les amandes ne sont pas grasses, mais que les calories qu’elles contiennent ne sont pas toutes digérées et absorbées comme c’est le cas avec d’autres sources alimentaires.

Une diminution de 2 % de l’énergie absorbée

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont utilisé un essai croisé randomisé pour étudier 22 femmes et hommes présentant un taux de cholestérol élevé, et qui ont suivi pendant trois fois un mois, un régime dit NCEP Step-2, c’est-à-dire faible en graisses saturées et en cholestérol. Durant ces trois interventions alimentaires, ils devaient manger quotidiennement 75 g d’amandes complètes, puis des amandes et des muffins, et enfin uniquement des muffins, tout comme le groupe contrôle. La composition nutritionnelle des muffins correspondait à celle des amandes en termes de quantité de protéines, de fibres et de graisses.

En analysant leurs selles, les chercheurs ont constaté qu'après la digestion, environ 20 % des calories provenant principalement des graisses des amandes n'étaient pas absorbées. Cela s'est traduit par une diminution d'environ 2 % de l'énergie absorbée dans l'ensemble du régime alimentaire des participants à l'étude.

40 à 60 calories de moins absorbées chaque jour

Ainsi, une personne qui mange la même quantité d’amande dans un régime quotidien de 2 000 à 3 000 calories absorberait 40 à 60 calories de moins que ce que disent les étiquettes. Cette différente pourrait entraîner une perte de poids allant jusqu’à 2,9 kilos par an.

"L'un des aspects uniques de cette étude est qu'elle a évalué des personnes ayant un taux de cholestérol élevé, qui présentent un plus grand risque de maladie cardiovasculaire, explique Stephanie Nishi, co-autrice. Cela n'a jamais été fait dans cette population auparavant, et c'est important parce que ce groupe reçoit généralement de nombreux messages l'incitant à manger plus de noix, en raison des preuves de la consommation de noix et de la santé cardiaque."