Votre microbiote pourrait vous aider à vous motiver à faire du sport

L'ESSENTIEL Notre tube digestif abrite pas moins de 1013 micro-organismes (plus d'un billion) selon l'Inserm, soit autant que le nombre de cellules qui constituent notre corps.

Cet ensemble de bactéries, virus, parasites et champignons non-pathogènes constitue notre microbiote intestinal (ou flore intestinale).

Selon plusieurs études, le microbiote intestinal a des influences importantes sur le comportement et il est possible d'agir sur ces effets en le manipulant.

Certaines espèces de bactéries intestinales activent les nerfs de l'intestin pour favoriser l'envie de faire de l'exercice. C’est ce que révèle une nouvelle étude portant sur des souris, menée par des chercheurs de la Perelman School of Medicine de l'université de Pennsylvanie et publiée hier dans la revue Nature.

Certaines bactéries de l'intestin sont liées à de meilleures performances sportives

En tentant de mieux expliquer les différences importantes dans les performances de course au sein d'un grand groupe de souris de laboratoire, les chercheurs ont été surpris de constater que la génétique ne semblait expliquer qu'une petite partie de celles-ci. Les auteurs de l’étude ont découvert que ces différences étaient largement attribuables à la présence de certaines espèces bactériennes intestinales chez les animaux les plus performants. Ils ont également observé que donner aux souris des antibiotiques pour se débarrasser de leurs bactéries intestinales réduisait de moitié les performances de course des souris.

Après plusieurs années de travail, les scientifiques ont identifié deux espèces bactériennes qui étaient étroitement liées à ces meilleures performances : Eubacterium rectale et Coprococcus eutactus. Ces deux espèces de bactéries produisent des petites molécules, plus précisément des métabolites, appelés "amides d'acides gras". Ces métabolites stimuleraient les nerfs sensoriels dans l'intestin pour améliorer l'activité dans une région du cerveau contrôlant la motivation pendant l'exercice (le striatum) en provoquant notamment une augmentation des niveaux de dopamine.

La dopamine est un neurotransmetteur, qui joue un rôle fondamental dans le réseau de récompense et de motivation du cerveau. Les chercheurs ont conclu que la dopamine supplémentaire dans cette région du cerveau pendant l'exercice stimule les performances en renforçant le désir de faire de l'exercice.

Un moyen efficace d'améliorer la santé publique grâce au sport

"Si nous pouvons confirmer la présence d'un effet similaire chez l'Homme, cela pourrait offrir un moyen efficace d'augmenter la fréquence d'exercice physique des personnes pour améliorer la santé publique en général", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Christoph Thaiss, professeur adjoint de microbiologie à l'université de Pennsylvanie, dans un communiqué.

En plus de potentiellement offrir des moyens bon marché et sûrs de permettre aux personnes de se motiver plus facilement à faire du sport et d’optimiser les performances des athlètes, continuer d’explorer ces découvertes pourrait également fournir des méthodes plus simples pour agir sur la motivation et l'humeur afin de lutter contre les problèmes d'addiction et de dépression. L'équipe de chercheurs prévoit de réaliser d'autres études pour améliorer les connaissances sur ce sujet dans les prochaines années.