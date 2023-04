Caillot sanguin : manger des cacahuètes est bénéfique pour la santé vasculaire

L'ESSENTIEL Pendant six mois, 63 jeunes en bonne santé ont été divisés en trois groupes et ont consommé 25 g de cacahuètes grillées, 32 g de beurre de cacahuète ou 32 g d’un produit à base de cacao par jour.

Une augmentation des niveaux urinaires de métabolites phénoliques a été observée chez les participants qui ont mangé quotidiennement des produits à base d’arachides.

Chez les consommateurs de cacahuètes, les marqueurs vasculaires liés aux effets antithrombotiques et vasodilatateurs se sont améliorés.

De précédentes recherches ont montré que la consommation de fruits secs et de cacahuètes était associée à un risque plus faible de développer des pathologies cardiovasculaires et du diabète, notamment en raison de l'effet protecteur des polyphénols présents dans ces aliments. Problème : la plupart de ces travaux se sont concentrés sur les adultes à haut risque de maladie, en particulier les personnes âgées.

63 jeunes ont introduit des cacahuètes dans leur alimentation pendant six mois

Dans une récente étude, des scientifiques de l’université de Barcelone (Espagne) ont décidé d’analyser les bienfaits de la consommation de cacahuètes sur la santé de 63 personnes, âgés de 18 à 33 ans, en bonne santé. "L'objectif était d'évaluer l'association entre les métabolites phénoliques urinaires et les biomarqueurs vasculaires après la consommation de produits à base d'arachide", peut-on lire dans l’étude parue dans la revue Antioxidants.

Les participants ont été divisés en trois groupes. Durant six mois, les membres du premier groupe ont consommé 25 g de cacahuètes grillées par jour, les adultes faisant partie du deuxième groupe ont mangé 32 g de beurre de cacahuète par jour et le reste des volontaires ont inclus 32 g d’un produit à base de cacao dans leur alimentation quotidienne.

Après avoir mangé des cacahuètes, les marqueurs vasculaires se sont améliorés

D’après les résultats, les consommateurs de cacahuètes présentaient des niveaux urinaires de métabolites phénoliques plus élevés que ceux qui ont mangé des aliments sans fibres ni polyphénols. "De même, les participants qui ont consommé des arachides ont également montré une amélioration des niveaux de prostacycline I2 et du rapport thromboxane A2 et la prostacycline I2, des molécules lipidiques qui sont considérées comme des marqueurs de la santé vasculaire", a précisé Rosa M. Lamuela, auteur des recherches, dans un communiqué.

"Il est intéressant de noter que certains métabolites phénoliques, en particulier les acides hydroxycinnamiques, qui ont augmenté de manière significative après la consommation de cacahuètes sont également en corrélation avec l'amélioration des deux marqueurs", a ajouté Isabella Parilli Moser, co-auteure des travaux.

Selon l’équipe, cette étude est la première à confirmer que les marqueurs vasculaires liés aux effets antithrombotiques (réduction des caillots sanguins) et vasodilatateurs (dilatation des vaisseaux sanguins) se sont améliorés chez des jeunes en bonne santé après avoir mangé des cacahuètes. Cependant, les auteurs estiment que d’autres recherches doivent être menées pour comprendre pleinement les mécanismes qui expliquent les effets positifs de la consommation d’arachides sur la santé vasculaire.