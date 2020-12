Quels sont les bienfaits du massage pour bébé ?

Dès le premier jour de vie il est possible de commencer les massages de son bébé, avec l'accord de son médecin en cas de prématurité. En utilisant des techniques de massage douces et en lui parlant en même temps vous améliorez le lien d'attachement, mais aussi la communication avec lui et son stress.

Masser son bébé n'a que des bienfaits

En massant votre enfant, vous apprenez à le connaître. En effet, le contact physique stimule la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et favorise la compréhension des signaux non verbaux et donc la communication avec lui.

Le massage est aussi un moment très relaxant qui diminue son stress, améliore son sommeil, stimule sa circulation sanguine et favorise même la prise de poids en améliorant sa digestion.

Comment bien masser son bébé ?

Pour que votre bébé apprécie le moment du massage, privilégiez un moment au cours duquel il est éveillé et détendu. Cela peut être après le sommeil ou le bain, ou avant de boire. Évitez de le masser quand il dort, pleure ou qu'il est très agité.

Couchez ensuite votre bébé sur une couverture au sol ou sur votre lit en vous assurant qu'il n'ait pas froid. Utilisez une huile végétale ou une crème hydratante, en évitant de porter des bijoux qui pourraient le blesser.

Prenez le temps, environ 15 minutes, en lui massant les bras, les jambes et le dos d'abord puis le visage, le torse, le ventre et la nuque s’il se sent à l'aise. Pendant ce temps de relaxation soyez toujours attentif à ses besoins et à ses réactions et n'hésitez pas à lui parler de ce que vous faites ou lui chanter une chanson.

En savoir plus : "Le guide des massages de bébé", de Sophie Dumoutet, éditions