Trop de temps devant les écrans nuit à l’hygiène de vie

Les écrans nuisent à la santé car ils fatiguent les yeux et perturbent les cycles naturels, comme celui du sommeil. Ils ont aussi un effet néfaste plus global : des chercheurs de l’université d’Etat d’Arizona (Etats-Unis) constatent que les personnes qui utilisent le plus les écrans ont les pires habitudes en ce qui concerne leur santé. Ils publient leurs résultats dans BMC Public Health. “De nombreuses recherches sur le temps passé devant les écrans se sont principalement concentrées sur la télévision, constate Chris Wharton, auteur de l’étude. Avec le développement de tous ces autres appareils que les gens utilisent tout au long de la journée, nous avons voulu étudier comment les comportements et les facteurs liés à la santé dépendent des écrans.”

Plusieurs facteurs de santé analysés

L’étude a été réalisée grâce à un sondage : 900 Américains ont répondu, tous possédaient une télévision et au moins un autre appareil doté d’un écran, comme une tablette ou un smartphone. Tous les participants ont complété des questionnaires pour déterminer le temps passé devant les écrans pendant la journée, les habitudes alimentaires, la durée et la qualité du sommeil, le stress ressenti, l’activité physique et l’indice de masse corporelle.

Les chercheurs ont ensuite analysé l’ensemble de ces données et constaté des liens entre les différentes informations. Ainsi, les plus gros utilisateurs de télévision et de smartphone avaient les moins bonnes habitudes alimentaires, en comparaison à ceux qui utilisaient beaucoup les ordinateurs et les tablettes. Les utilisateurs intensifs de smartphones avaient la moins bonne qualité de sommeil en comparaison aux autres répondants. “Les écrans nous dominent, et ils nuisent vraiment à notre santé", souligne le scientifique.

Le binge watching nuit à notre alimentation

Chris Wharton s’est intéressé à un phénomène récent, lié à l’apparition des plateformes de streaming comme Netflix : le binge watching, c’est-à-dire le fait de regarder des séries ou des programmes vidéo en grande quantité. D’après l’étude, cette habitude est associée à une mauvaise hygiène alimentaire. Les personnes concernées mangent plus de fast-food, font plus régulièrement des repas familiaux devant la télé et sont également plus stressées.

Pour le scientifique, il est primordial de réduire le temps passé devant les écrans. “Nous avons des données qualitatives qui indiquent que lorsque les gens éliminent les écrans de leur vies, le soir, des choses magiques se produisent.” Généralement, les individus passent plus de temps en famille, cuisinent plus et sont plus actifs physiquement. Votre téléphone peut même vous aider à réduire votre durée d’utilisation. Aujourd’hui, de nombreux modèles de smartphones proposent un système de limitation pour réduire le temps passé devant cet écran et des statistiques, utiles pour évaluer le niveau de dépendance.