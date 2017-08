D'après une étude américaine

Regarder trop de séries peut nuire à la qualité de votre sommeil

Si vous êtes féru de séries, évitez de regarder trop d'épisodes à la suite. Cette habitude favoriserait les troubles du sommeil.

Allez, un dernier pour la route ! Tout amateur de série télévisée qui se respecte sait à quel point ce type de divertissement peut vite devenir addictif. Surtout depuis l'avènement de site comme Netflix qui livre tous les épisodes d'une nouvelle saison d'une traite. Et quoi de plus agréable après une dure journée de labeur que de se prélasser dans son canapé en enchaînant les épisodes ? Mais cette habitude pourrait nuire à la qualité de votre sommeil, alertent des scientifiques dans une nouvelle étude publiée dans The Journal of Clinical Sleep Medicine.

"Binge-watchers"

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont sondé 420 jeunes adultes âgées entre 18 et 25 ans et les ont questionnés sur la fréquence à laquelle ils regardent des séries, mais aussi sur la qualité de leur sommeil.

Si 80% d'entre eux se sont identifiés comme des "binge-watchers", autrement dit comme des gros consommateurs de série, 20% ont déclaré regarder plusieurs épisodes d'affilée d'une même série au moins plusieurs fois par semaine sur leur écran de télévision ou d'ordinateur. Selon les chercheurs, la très grande majorité (98%) de ces "binge-watchers" serait plus sujette aux insomnies et davantage susceptible d'entretenir un sommeil de mauvaise qualité, comparée à ceux qui ne regardent pas (ou très peu) de séries.

L'intrigue d'une (bonne) série nuit au sommeil

"Nous avons constaté que plus ces jeunes adultes regardent des séries, plus leur niveau d'éveil augmente, ce qui à terme affecte la qualité de leur sommeil et favorise l'insomnie et la fatigue", rapporte Liese Exelmans, auteur principale de l'étude. "Les bons shows ont souvent une structure narrative intéressante et celui qui la regarde est complètement immergé dans l'histoire. Il veut donc à tout prix découvrir la suite. Cette excitation, si elle intervient le soir peu de temps avant le coucher, ralentit le processus durant lequel le cerveau se prépare à dormir, ce qui va affecter le sommeil", estime pour sa part Jan Van den Bulck, co-auteur de l'étude et professeur à l'université de Michigan (États-Unis). Qui aurait cru que même les séries devaient se consommer avec modération ?