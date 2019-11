Que se passe-t-il après une attaque de panique ?

L'apparition d'une première attaque de panique marque souvent une étape douloureuse dans la vie. Au-delà de l'expérience terrifiante en elle-même, la personne sujette à ce type d'angoisse ressent une peur intense à l'idée que cela se reproduise à n'importe quel moment.

Une crise impossible à prédire

Une attaque de panique, appelée aussi crise d'angoisse, apparaît lorsque l'anxiété devient très importante et déborde. Cependant, il n'est pas toujours possible de la prédire et de l'anticiper. Elle a tendance à surgir à n'importe quel moment de la vie, y compris en pleine nuit, en parlant au téléphone, avec des amis, ou dans un lieu public par exemple.

C'est cette incertitude et l'impossibilité de la prévoir qui participe à l'augmentation de l'anxiété chronique et donc à la survenue de la crise en elle-même.

Comment briser le cycle infernal de la peur ?

Même si la crise de panique en elle-même apparaît de façon très brutale, elle est en réalité issue d'un état anxieux et d'un surmenage qui s'accumulent progressivement au fil des semaines et des mois. À cette lourde charge d'angoisse s'ajoute une anxiété secondaire après la première crise avec l'idée que cela peut recommencer.

Briser le cercle vicieux de l'anxiété devient alors essentiel pour prévenir les prochaines crises. C'est pourquoi il devient prioritaire de réorganiser sa vie pour limiter les sources d'angoisse et apporter du calme et de la sérénité régulièrement dans la journée.

En multipliant les activités de relaxation comme le yoga, la méditation, l'hypnose ou la sophrologie, en prenant des pauses régulièrement et au réaménagement son emploi du temps il est possible de diminuer cette charge anxieuse quotidienne et donc les crises. Cela nécessite parfois une psychothérapie et l'implication de l'entourage pour aider à lâcher prise et à prendre plus soin de soi.

En savoir plus : “Les crises d'angoisse et de panique, c'est fini ! (C'est fini ! C'est parti !)” de Christophe Tissier, aux éditions Jouvence.