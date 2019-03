Alimentation, sport, tabac : les actions du gouvernement pour la santé des Français

Le rendez-vous était pris ce lundi 25 mars autour du Premier ministre Édouard Philippe. Un an après la tenue du 1er comité interministériel axé sur les actions de prévention, une douzaine de membres du gouvernement se sont réunis hier à Noisiel, en Seine-et-Marne, pour faire le point sur les résultats obtenus et présenter les nouveaux axes d’action pour mieux accompagner les Français tout au long de leur vie.

Un net recul du tabagisme et une meilleure couverture vaccinale

Premier constat émis lors de ce 2e comité interministériel : les mesures mises en place l’année dernière en matière de santé publique ont porté leurs fruits. "Nous pouvons déjà évaluer les effets positifs" de certains axes d’action, a assuré Édouard Philippe.

Parmi ces derniers, figuraient notamment la lutte contre le tabagisme. En 2018, le gouvernement avait ainsi annoncé le remboursement des substituts nicotiniques pour accompagner la hausse du prix du tabac. Aujourd’hui, il se félicite du fort recul du tabagisme puisque depuis 2016, le nombre de fumeurs quotidiens a baissé d’1,6 million, dont 600 000 au premier semestre 2018.

Le gouvernement s’est aussi félicité de la hausse de la couverture vaccinale dans l’Hexagone après avoir rendu 11 vaccins obligatoires. Entre janvier et mai 2018, la couverture de la vaccination hexavalente (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, Haemophilus influenzae de type B et hépatite B) a en effet augmenté de 93,1% à 98 ,6%. La couverture vaccinale contre les infections à méningocoque C est quant à elle estimée à 75,7%, contre 39,3% pour la même période en 2017. "Le discours sur la vaccination est en train de changer", a constaté le Premier ministre, qui s’est aussi félicité du succès de l’expérimentation de la vaccination contre la grippe, généralisée à partir du mois d’octobre dans l’ensemble des pharmacies.

Lutter contre l’obésité et la sédentarité

Concernant le volet alimentation et pratique sportive, l’exécutif compte bien poursuivre les efforts déjà entamés l’an dernier avec, entre autres, la généralisation et la promotion du Nutri-Score, déjà adopté par de nombreux industriels.

Le gouvernement entend aussi mieux diffuser les nouvelles recommandations (plus de légumes secs, de céréales complètes notamment) et réduire la consommation de sel de 30% d’ici 25%. Il s’est fixé plusieurs objectifs d’ici 2023 parmi lesquels une diminution de 15% de l’obésité chez les adultes et de 20% chez les enfants et adolescents, mais aussi réduire le pourcentage de personnes âgées ou de malades hospitalisés dénutris. Côté forme, il souhaite également promouvoir l’activité physique en milieu professionnel, chez les seniors et chez les personnes atteintes de maladies chroniques.

Enfin, Matignon a renouvelé son intention de lutter contre les prescriptions inutiles d’antibiotiques, qui participe à la résistance bactérienne. Pour cela, il souhaite que soient déployés dans les pharmacies dès l’an prochain des tests rapides remboursés par la Sécurité sociale, et qui permettront de vérifier si une angine est virale ou bactérienne. Jusqu’à présent, ils n’étaient disponibles que pour les médecins généralistes et, dans le cadre d’une expérimentation, dans 600 pharmacies sans que leur coût de 10 euros ne soit pris en charge.