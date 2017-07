Discours de politique générale

Prévention : l’ordonnance santé d’Edouard Philippe

Le Premier ministre veut mettre la prévention au cœur de la stratégie nationale de santé. Et les étudiants en médecine seront mis à contribution.

« La prévention sera le pivot de la stratégie nationale de santé discutée à l’automne. » Ces mots résument l’esprit du discours de politique générale du Premier ministre. Devant l’Assemblée nationale, ce 4 juillet, Edouard Philippe a dévoilé les grandes lignes de sa feuille de route. Sans trop entrer dans le détail, ni sur les mesures, ni sur le calendrier.

Le programme du gouvernement d’Emmanuel Macron est plutôt alléchant sur le plan de la prévention. Et le Premier ministre a mis le paquet dans la lutte contre le tabac.

L’une de ses mesures phares sera appliquée sur le tabac de manière progressive : d’ici la fin du quinquennat, le paquet de cigarettes coûtera 10 euros. En parallèle, l’Etat devra développer la traque des « trafics qui minent cette politique de santé autant qu’ils fragilisent ceux qui respectent la loi », selon les mots d’Edouard Philippe.

Le chef du gouvernement s’appuie aussi sur la vaccination. Depuis plusieurs mois, des cas de rougeole ressurgissent dans diverses régions. « Dans la patrie de Pasteur, ce n’est pas admissible », déplore le ministre. L’obligation vaccinale sera donc, dès l’an prochain, élargie à toutes les souches recommandées aux enfants – contre trois actuellement.





La fin des inégalités

Prévenir, c’est aussi faciliter l’accès aux soins, en luttant contre les inégalités et en réduisant les coûts pour le patient. Mais le Premier ministre se montre plus flou sur ce sujet. Il promet bien la fin du reste à charge pour les lunettes, les soins dentaires et les aides auditives. Mais celle-ci sera effective « d’ici la fin du quinquennat ».

Dans un communiqué, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD) accueille cette annonce avec tiédeur. « Avant d’envisager le zéro reste à charge, il faudra que le gouvernement aborde le problème par le bon bout en commençant par corriger les incohérences tarifaires », prévient la CNSD.

Toujours dans l’optique de réduire les inégalités, le chef du gouvernement veut améliorer le congé maternité et les solutions de garde d’enfant. Sans en dire plus sur ses projets. De même, les allocations accordées aux personnes handicapées ou âgées seront revalorisées « dès 2018 ». Et si le ministre plaide en faveur d’une inclusion accrue des personnes en situation de handicap, dans le parcours scolaire et professionnel, il reste muet sur les moyens d’y parvenir.