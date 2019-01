Les nouvelles recommandations pour une meilleure hygiène de vie

Plus de la moitié des Français sont en surpoids ou obèses : pour Santé publique France, il est temps de modifier nos habitudes. L’organisme publie une série de recommandations sur l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité pour aider la population à faire de meilleurs choix.

Vers une alimentation plus saine

Ces recommandations sont le résultat de l’analyse, par Santé publique France, de données récoltées notamment lors de l’étude nationale de Santé sur l’Environnement, la Biosurveillance, l’Activité physique et la Nutrition (étude Esteban) menée en 2016. En étudiant les habitudes des Français, Santé Publique France est parvenue à mettre en lumière les points à améliorer pour une alimentation plus équilibrée et plus saine, ainsi qu’une meilleure activité physique.

Bouger régulièrement

Trois types de recommandations sont formulées : Augmenter, aller vers et réduire. Sans surprise, dans la dernière catégorie, on peut trouver la viande rouge et la charcuterie, les produits sucrés, l’alcool, ou encore les produits salés. Le nutri-score a aussi été intégré aux conseils proposés aux Français, les produits en D et E sont dans la catégorie "à réduire". Il est également conseillé de passer moins de temps assis, que l’on soit sportif ou non. Même si une personne effectue trente minutes d’activité physique dans la journée, il est important qu’elle réduise le temps passé assise : l’idéal est de marcher un peu toutes les deux heures.

Fruits à coque et légumes secs : en consommer plus !

Les chercheurs ont constaté que les Français consomment peu de fruits à coque non salés, comme les noisettes ou les amandes, pourtant, une poignée par jour serait bonne pour l’organisme. De même, ils recommandent de manger toujours plus de fruits et légumes, et ajoutent les légumes secs, lentilles, pois chiches, etc. Ces derniers devraient être consommés au moins deux dois par semaine et peuvent remplacer les protéines animales lorsqu’ils sont accompagnés d’un produit céréalier. Pour éviter de consommer trop de sel, de sucre ou tout autre produit ajouté, Santé Publique France recommande de privilégier le fait-maison.

Plus de céréales complètes

La qualité de ce qu’on mange a également de l’importance : l’organisme suggère d’essayer d’augmenter la part d’aliments biologiques consommés, et celles des aliments de saison produits localement. Dans la catégorie "Aller vers", les chercheurs insistent sur la nécessité de manger plus de céréales complètes sous toutes leurs formes : pâtes, pain, riz, etc, et d’huiles végétales, comme l’huile d’olive, de noix ou de colza. La part des produits laitiers dans l’alimentation doit être de deux par jour, mais pas plus. Pour le poisson, Santé publique France recommande d’en manger deux fois par semaine, en variant les espèces. En somme pour être en meilleure santé : il faut bouger plus et manger mieux !

[#MangerBouger] À quoi servent les nouvelles recommandations sur l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité ? Comment sont-elles élaborées ? https://t.co/4irqaGLQIZ pic.twitter.com/9CS6wd2ieE — SantépubliqueFrance (@santeprevention) 22 janvier 2019