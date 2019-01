Sédentarité au travail : de courts épisodes de montée d'escaliers peut améliorer la santé

Tout le monde n'a pas la disponibilité ou les moyens pour passer de longues heures à la salle de sport, pourtant avec la sédentarité qui est souvent la règle lors d'un travail de bureau, cela pourrait s'avérer nécessaire pour notre santé et notre bien-être.

Une étude menée par des kinésiologues de l'Université McMaster et de UBC Okanagan, au Canada, montre cependant que monter un escalier quelques minutes, mais régulièrement dans la journée, peut suffire à résoudre ce problème. Ainsi chacun pourrait améliorer sa condition physique n'importe où et à tout moment.

Un exercice peu contraignant

Les chercheurs savaient déjà, de par de précédentes études, que des exercices, comme le sprint, réalisés sur un temps très court, mais de manière intensive, étaient efficaces, et ne nécessitaient qu'une dizaine de minutes d'investissement par jour. Il s'agissait donc cette fois de déterminer si le même type d'exercice, mais réalisé dans des escaliers pouvait être efficace et suffisant pour améliorer la condition cardiorespiratoire de travailleurs sédentaires.

Un groupe de jeunes adultes sédentaires a donc servi de cobaye et a gravi un escalier de 3 étages à vive allure, 3 fois par jour, espaçant ces moments d'exercice de 1 à 4 heures de repos. Le tout était répété 3 fois par semaine, pendant 6 semaines. La forme du groupe a ensuite été comparée par les chercheurs avec celle d'un groupe témoin qui n'avait pas pratiqué.

« Nous savons que l'entraînement par le sprint à intervalle est intéressante, mais nous avons été un peu surpris de voir que l'approche de la « pause-escalier » est également efficace ». Déclare Jonathan Little, professeur adjoint au campus de l'Université de la Colombie-Britannique à Okanagan et co-auteur de l'étude. Non seulement les escaladeurs d'escalier sont en meilleure forme que le groupe témoin à la fin de l'étude, mais en plus, ils sont plus forts et plus résistants lors d'un test d'effort sur un vélo.

Accessible à tous

Il s'agirait donc d'intercaler régulièrement dans sa journée de travail, de petites « pauses escaliers », réellement bénéfiques pour le corps. « Ceux qui travaillent dans des tours de bureaux ou qui vivent dans des immeubles d'habitation peuvent grimper vigoureusement quelques marches le matin, à l'heure du déjeuner et le soir, en sachant qu'ils s'entraînent efficacement », explique Martin Gibala, professeur de kinésiologie à McMaster et auteur principal de l'étude. Pratiquement tout le monde peut donc améliorer sa santé, du moment qu'il dispose d'une volée d'escaliers.