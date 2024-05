Sclérose en plaques : «Augmenter l'inflammation par un surpoids n'est pas une bonne idée !»

L'ESSENTIEL L'alimentation, dans le cadre d'une sclérose en plaques, peut jouer un rôle déterminant dans la gestion de la maladie.

Il est nécessaire de privilégier : l'eau, les oméga-3, les fruits et légumes en particulier ceux riches en vitamines D et les fibres.

Les produits ultra-transformés et les sucres ajoutés sont, quant à eux, à bannir du bol alimentaire.

C’est à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, qu’Isabelle Sylvestre, diététicienne spécialisée en maladies inflammatoires (endométriose, syndrome de l’intestin irritable…) mais aussi dans le traitement de l’obésité, du surpoids et des maladies cardiovasculaires, a accueilli notre rédaction.

Pourquoi docteur : En tant que diététicienne, quelles directives recevez-vous dans le cadre de la sclérose en plaques ?

Isabelle Sylvestre : Dans le cas de la sclérose en plaques, il n'y a pas vraiment d'études précises qui vont vous donner des directives. Même si vous regardez les recommandations de la Haute Autorité de Santé en termes de nutrition, il n'y a pas grand-chose pour la sclérose en plaques. Les recommandations, cela va être d'avoir une alimentation équilibrée... Des recommandations qui existent pour l'ensemble de la population.

Qu’est-ce qu’une alimentation équilibrée ?

Une alimentation équilibrée quelque part, c'est une alimentation à tendance anti-inflammatoire. C'est une alimentation qui est diversifiée, variée, où il y a des fruits, des légumes donc un bon apport en fibres. Cela passe aussi par des produits céréaliers de bonne qualité, par des légumineuses. Peu de viande mais plus de poisson, de l'huile d'olive, des acides gras des oméga 3.

Une sorte de régime méditerranéen ?

Ce terme d'alimentation méditerranéenne, est bien à la fois, parce que cela permet de cadrer un peu l'alimentation et qu'il parle aux consommateurs, mais d'un autre côté, il peut entrainer quelques dérives. On peut facilement se dire “allez on y va, on surconsomme, je mets de l'huile d'olive partout, voilà je mange méditerranéen, je mange libanais, on mange des fritures”... Ce n'est pas l'alimentation méditerranéenne au sens propre.

Dans le cas de la sclérose en plaques, il faut protéger tout ce qui est neurologique donc il faut beaucoup d’oméga-3.

Que préconisez-vous, alors ?

Une alimentation riche en fruits, légumes et légumineuses pour couvrir les apports en fibres et en antioxydants, une consommation raisonnée de protéines en privilégiant les viandes blanches et en limitant les viandes rouges à 1 à 2 fois par semaine, et surtout d’augmenter sa consommation de poisson.Dans le cas de la sclérose en plaques, il est important d’avoir une action neuro-protectrice , donc il faut apporter plus d’oméga-3. Enfin, il ne faut pas oublier les produits céréaliers de bonne qualité, c’est à dire complets ou semi-complets et issus de l’agriculture biologique si cela est possible.

Où retrouve-t-on trouve les oméga-3 ?

Dans les petits poissons gras : sardines, maquereaux, harengs, anchois... Dans les gros poissons aussi de type saumon et thon, mais il y a un petit bémol avec eux car ce sont des poissons prédateurs qui mangent les plus petits et qui se chargent alors plus en mercure. On peut aussi en trouver dans les huiles végétales : huile de lin, huile de chanvre, huile de cameline, huile de noix, huile de noisette et huile de colza. Tout cela de préférence bio et de première pression à froid. Après, nous en retrouvons aussi dans les fruits à coque, les oléagineux. Mais il est préférable de les consommer non grillés et non salés, sinon leur qualité est altéréeet éviter la cacahuète car l'arachide est inflammatoire.

L'objectif n’est pas non plus de surconsommer, de surmanger les fruits et les légumes.

Les fruits et légumes, c'est à volonté ?

Alors les fruits et légumes c'est à volonté, c’est à pondérer. Je dirais que l'objectif n’est pas non plus de surconsommer les fruits et les légumes, parce que si on apporte trop d’énergie à son organisme quels que soient les aliments consommés, automatiquement le corps va créer de la masse grasse. L'excès de masse grasse est pro-inflammatoire. Donc dans le cadre de la sclérose en plaques, augmenter l'inflammation par un surpoids n'est pas une bonne idée ! Pour l'équilibre, on met l'équivalent de la moitié de l'assiette en légumes le midi et le soir, et concernant les fruits, on recommande deux à trois portions par jour.

Et quels sont les aliments à bannir ?

Tout ce qui va être ultra transformé, tout ce qui va contenir beaucoup d'additifs et des acides gras trans parce que c'est c'est pro-inflammatoire.

Il faut revenir à une alimentation "terre à terre", l'alimentation de nos grands-parents, la moins transformée possible.

Dans quels aliments retrouve-t-on ces acides gras saturés ?

Dans la viande rouge : bœuf, veau, porc, agneau. Plus dans les produits laitiers entiers que les produits laitiers écrémés qui en contiennent moins. On peut tout de même consommer du beurre cru dans des proportions raisonnables, car il contient des vitamines liposolubles qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. Par contre, une fois chauffé dans la poêle, il devient beaucoup moins intéressant. Une fois encore, il faut essayer de donner la priorité à un beurre bio, car sa qualité va être meilleure : issu d’un lait bio, on limite le risque d’y retrouver des pesticides, des hormones ou des antibiotiques qui peuvent augmenter l'inflammation.

Un conseil diet' pour nos lecteurs ?

Dans le cadre de la sclérose en plaques et dans le cadre de toutes les pathologies, le petit truc à garder en tête c'est qu’il faut revenir à une alimentation "terre à terre", l'alimentation de nos grands-parents, la moins transformée possible.