Alimentation : manger beaucoup de fibres protège de l’ensemble des maladies

C’est une bonne habitude très simple à prendre. Consommer beaucoup de fibres alimentaires protège de l’ensemble des maladies, et donc prolonge considérablement l’espérance de vie, selon une gigantesque synthèse du Lancet des études sur le sujet.

25 à 29 grammes de fibres alimentaires par jour

Manger de 25 à 29 grammes de fibres alimentaires par jour diminue de 15 à 30% de la mortalité toutes causes confondues. La consommation d'aliments riches en fibres a également réduit de 16 à 24% l'incidence des maladies coronariennes, des accidents vasculaires cérébraux, du diabète de type 2 et du cancer colorectal. Elle a aussi permis une diminution du taux de cholestérol et du poids corporel, donc des cancers liés à l’obésité : cancer du sein, endométrial, œsophagien et de la prostate.

La consommation de 25 à 29 grammes de fibres par jour était suffisante, mais les données suggèrent qu'un apport encore plus élevé pourrait offrir une protection plus grande. Pour chaque augmentation alimentaire de 15 grammes de grains entiers (très riches en fibres, NDLR) consommés par jour, le nombre total de décès et l'incidence des maladies coronariennes, du diabète de type 2 et du cancer colorectal ont par exemple diminué jusqu’à 19%.

Les principales sources de fibres

En pratique, notons que l’apport journalier nécessaire en fibres est finalement considérable. Pour arriver à 25 grammes de fibres, il faut manger par exemple, en une journée : 100 grammes de pruneaux, 100 grammes de pois chiches, 100 grammes de figues sèches et 100 grammes de lentilles. Les principales sources de fibres sont les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses et les noix.

Chaque jour, les Français consomment en moyenne 20 grammes de fibres chez les hommes et 18 grammes de fibres chez les femmes. Un homme sur cinq (22%) et une femme sur dix (12%) seulement atteignent le seuil de 25 grammes par jour, soit le minimum recommandé par The Lancet.