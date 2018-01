Microbiote

Mangez des fibres, votre corps vous le rendra

La consommation de fibres alimentaires peut prévenir l'obésité, un syndrome métabolique et les changements du fonctionnement de l'intestin en favorisant la croissance de « bonnes » bactéries dans le côlon.

Les fibres ne peuvent vous faire que du bien. Des chercheurs ont découvert que l'enrichissement du régime alimentaire avec des fibres fermentescibles améliorait l’état général du corps. L’étude, réalisée dans un modèle animal, est publiée dans la revue Cell Host & Microbe.

L'obésité et le syndrome métabolique sont associés à des altérations du microbiote intestinal, la population de micro-organismes qui vit dans l'intestin. On pense que les changements dans les habitudes alimentaires, en particulier la consommation d'aliments transformés dépourvus de fibres, affectent le microbiote et contribuent à l'augmentation des maladies inflammatoires chroniques.

Des études ont montré qu'un régime riche en graisses détruisait le microbiote intestinal normal, réduisait la production de cellules épithéliales à la surface interne de l’intestin et favorisait l'invasion de la paroi de l’intestin par les bactéries intestinales.

Adapter son régime alimentaire

L'enrichissement alimentaire avec une fibre appelée inuline a abaissé considérablement les taux de cholestérol et largement empêché les taux de sucre anormaux dans le sang. Compléter le régime riche en graisses avec de l'inuline restaure donc un fonctionnement normal de l’intestin. L'enrichissement des régimes riches en graisses avec de la cellulose a un léger effet sur l’équilibre du microbiote.

De plus, les chercheurs ont découvert que le fait de passer d'une alimentation à base de céréales à un régime alimentaire riche en graisses entraînait une perte de masse du microbiote dans le gros intestin qui, selon eux, contribue à une inflammation généralisée.