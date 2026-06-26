Votre patron est-il narcissique ? Sa position sur le télétravail donne la réponse !

Le télétravail s’est généralisé pendant la pandémie de Covid-19, mais de nombreuses entreprises le remettent en cause aujourd’hui. D’après le New York Times, un tiers des entreprises américaines ont obligé leurs salariés à revenir au bureau à temps plein. Elles invoquent notamment une amélioration de la productivité, davantage de créativité ou encore une préservation de la culture d’entreprise, permises par le présentiel. Mais des chercheurs se sont interrogés sur les raisons réelles de ce retour au bureau. Selon leurs conclusions, présentées dans le New York Times, elles dépendraient plutôt de la personnalité des dirigeants.

Chez les dirigeants, un lien entre narcissisme et opposition au télétravail

"Au cours des six dernières années, nous avons étudié les raisons pour lesquelles certains dirigeants continuent de soutenir le télétravail, tandis que d'autres y résistent, expliquent les trois chercheurs, Adam Grant, Marissa Shandell et Courtney Elliott. Nous avons interrogé des milliers de cadres supérieurs, de cadres intermédiaires et de superviseurs de première ligne sur divers traits de personnalité."

Ces spécialistes ont découvert que leur position concernant le télétravail n'était pas corrélée à leur niveau de confiance envers leurs employés ni à une volonté de favoriser le contact humain. "Le seul trait qui prédisait systématiquement les objections au télétravail était le narcissisme, la tendance à l'égocentrisme et au sentiment de supériorité, analysent-ils. Plus l'opinion que les dirigeants exprimaient d'eux-mêmes était élevée, plus ils convoitaient le pouvoir et le statut et plus ils étaient favorables au retour obligatoire au bureau."

Télétravail : comment expliquer l'opposition des dirigeants narcissiques ?

Dans une autre partie de leur recherche, ils ont interrogé les PDG de sociétés du Fortune 500 : ce classement rassemble les 500 premières entreprises des Etats-Unis, en termes de chiffre d’affaires. "Ne pouvant évaluer directement l'ampleur de leur ego, nous avons mesuré des facteurs que de nombreuses études antérieures ont identifiés comme des indicateurs fiables du narcissisme : le montant de leur rémunération, leur signature et la présence de leur photo dans les rapports de leur entreprise", précisent-ils. Plus les PDG obtenaient un score élevé, plus ils étaient susceptibles d’être en recherche de pouvoir. "Ce sont ces mêmes PDG qui ont tenu les propos les plus négatifs à l’égard du télétravail, notent les auteurs. (…) Cela ne signifie en aucun cas que les dirigeants qui refusent le télétravail soient forcément des égocentriques. (…) Mais nos données montrent qu'en général, les dirigeants égocentriques ont du mal à accepter que leurs employés choisissent librement leur lieu de travail."

Pour expliquer ces positionnements, les chercheurs évoquent la psychologie. "Le narcissisme crée un besoin constant d'attention et de reconnaissance. Le télétravail prive les dirigeants de cet accès. Lorsque les employés ne sont pas au bureau, il est plus difficile de diriger et de contrôler." Mais cela empêche aussi la reconnaissance : lorsque les communications sont uniquement virtuelles, les dirigeants d’entreprise reçoivent moins de "gratification" de la part de leurs salariés.

Refus du télétravail : une position contre-productive pour les entreprises ?

Pourtant, l'interdiction du télétravail semble nuire à la réussite de leurs entreprises. "Des études menées auprès de plus de 450 entreprises et de plus de trois millions d'employés le confirment : les obligations de retour au bureau n'augmentent pas les résultats financiers", soulignent les chercheurs. Pire, cela augmenterait le risque de démission chez les salariés jugés plus performants, tout en réduisant le bien-être de ceux qui restent.