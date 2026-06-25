Transplantation : un an après, la greffe de vessie est un succès

Il y a un an, des chirurgiens californiens réalisaient la première greffe de vessie humaine au monde. Aujourd’hui, ils se félicitent du succès de cette opération : le patient a pu retrouver une vie normale. Dans The Lancet, ces spécialistes de l’Université de Californie à Los Angeles reviennent sur l’évolution de son état dans les six mois ayant suivis la greffe.

Greffe de vessie : une méthode de chirurgie innovante

Oscar Larrainzar a été opéré en mai 2025. Âgé de 41 ans, il était sous dialyse et n'avait plus de vessie fonctionnelle depuis sept ans, à cause d’une maladie rénale. L’intervention chirurgicale a nécessité huit heures pour greffer simultanément une vessie et un rein. Pour ces chirurgiens, la technique utilisée pour la réaliser marque "une rupture majeure par rapport à la méthode traditionnelle de traitement des patients atteints d'insuffisance vésicale terminale". "Il s'agissait de la première greffe d'une vessie en tant qu'organe indépendant et vascularisé, doté de sa propre irrigation sanguine, développent-ils dans leur communiqué. La norme établie jusqu'alors consistait à reconstruire une vessie à partir de parois intestinales, une procédure pouvant entraîner de graves complications infectieuses ou métaboliques."

Transplantation : quelles ont été les suites opératoires de la greffe de vessie ?

Dans les heures qui ont suivi l’opération, la vessie a retrouvé une irrigation normale. Néanmoins, une complication est apparue au 25e jour post-chirurgie : une fuite d'urine a été identifiée au niveau du tube qui drainait la vessie à travers la paroi abdominale. Une seconde intervention a été nécessaire pour la colmater et retirer le tube. Oscar Larrainzar s’est rapidement rétabli.

Depuis, le patient a pu reprendre une activité professionnelle et profite de sa vie de famille. "Pour être honnête, je ne pensais pas que cela arriverait : que l'opération serait une telle réussite et que je me réveillerais sans même avoir besoin de sonde, confie-t-il. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir retrouver une vie normale."

Dans l’étude, le Dr Nima Nassiri, chirurgien urologue spécialisé dans la transplantation, et directeur de cet essai clinique, explique qu’il a fallu créer de nouveaux critères pour évaluer la réussite de cette opération, comme aucune chirurgie de ce type n’avait été réalisée à travers le monde. "Au bout de 30 jours, Larrainzar était capable de retenir 270 ml d'urine, dépassant ainsi l'objectif fixé à 200 ml ; six mois plus tard, sa capacité atteignait 600 ml ce qui correspond à la capacité totale d'une vessie saine", observent l’équipe médicale.

D'autres greffes de vessie devraient être réalisées dans les mois à venir

Depuis, une deuxième greffe de vessie a été réalisée par ces chirurgiens de l’UCLA Health. Une complication a nécessité de la retirer mais les chirurgiens évoquent la possibilité d’une seconde tentative. "Nous apprenons de chaque intervention, précise le Dr Nassiri. Notre espoir est d'aider beaucoup plus de patients, en particulier ceux atteints d'une maladie vésicale au stade terminal qui n'avaient plus d'espoir de mener une vie normale." Le Dr Nassiri a déjà sélectionné des patients pour deux autres greffes de vessie prévues en 2026, dans le cadre de l'essai clinique en cours à UCLA Health.