Comment réagir face à un enfant qui dit des gros mots ?

Entendre son enfant prononcer un gros mot peut être déroutant pour de nombreux parents. Pourtant, ce comportement, bien que surprenant, est une étape normale du développement du langage et de l’apprentissage social. Face à cette situation, il est essentiel d’adopter une attitude calme et réfléchie.

Comprendre l’origine du comportement

Les gros mots, pour un enfant, ne sont pas nécessairement porteurs de leur véritable sens. Un tout-petit les répète souvent par imitation, sans comprendre leur portée. Il peut avoir entendu ces mots à la maison, à la garderie ou dans d’autres environnements.

Ce qui l’intéresse surtout, c’est la réaction qu’ils provoquent : des rires, des regards surpris ou une attention particulière. À mesure qu’il grandit, un enfant peut aussi utiliser ces mots pour exprimer des émotions qu’il ne parvient pas à verbaliser autrement, comme la colère ou la frustration.

Réagir avec calme et cohérence

La première règle face à un enfant qui dit des gros mots est de garder son calme. Une réaction excessive peut renforcer son envie de répéter ces mots pour obtenir une réponse similaire.

Essayez plutôt de comprendre dans quel contexte ces mots sont employés puis expliquez-lui simplement que ces mots ne sont pas acceptables et proposez des alternatives : « Au lieu de dire ce mot, on pourrait dire Oh zut ! ». De plus, les enfants apprennent énormément par imitation, et votre propre langage a un impact sur leur comportement.

Renforcer les comportements positifs et le dialogue

Un enfant a besoin de sentir qu’il est écouté et soutenu. Passez du temps de qualité avec lui pour renforcer son estime de soi et lui montrer qu’il est apprécié pour ce qu’il est, et non pour les réactions qu’il suscite en disant des gros mots. Par exemple, vous pourriez discuter avec lui de ce qu’est le respect et de l’impact des mots blessants sur les autres.

Lorsque des incidents surviennent, transformez-les en opportunités d’apprentissage. Si un enfant blesse quelqu’un avec ses mots, encouragez-le à reformuler et à réfléchir à l’effet de ses paroles pour l’aider à développer son empathie et sa conscience sociale.

En savoir plus : "Les gros mots" de Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée.