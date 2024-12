Pourquoi prendre de l’âge aide à relativiser les difficultés ?

Le passage du temps peut être perçu comme une source d’angoisse. Pourtant, vieillir n’est pas qu’une accumulation d’années, c’est aussi l’opportunité de grandir en sérénité et en compréhension. Des découvertes récentes invitent à changer de perspective sur le vieillissement et à valoriser les ressources qu’il apporte pour faire face aux difficultés.

La sagesse de la "générativité"

La "générativité" désigne la capacité à se tourner vers les générations futures, à transmettre des valeurs et à contribuer à l’avenir de manière constructive. Avec le temps, cette qualité s’affirme, aidant à relativiser les problèmes personnels en les plaçant dans un contexte plus large.

C'est grâce à son expérience, qu'une personne plus âgée donne des conseils avisés ou offre un soutien empathique. Cette aptitude à aller au-delà des apparences et à rechercher des solutions globales apporte de nombreux sentiments de satisfaction personnelle et d’utilité, même face à des épreuves difficiles.

La résilience : un trésor qui s'acquiert avec l’âge

Vieillir s’accompagne aussi d’une meilleure capacité à surmonter les adversités. Après 60 ans, se développe une meilleure maîtrise de soi et une satisfaction vis-à-vis de sa vie passée. Cette intégrité permet de puiser dans ses expériences pour trouver des forces insoupçonnées.

Face à des pertes ou des échecs, l’âge aide à en tirer des leçons et à se reconstruire avec une solidité émotionnelle plus forte. Cette résilience, issue des apprentissages du passé, est un outil puissant pour relativiser les défis du présent.

Une diminution des émotions négatives avec l’âge

Une des découvertes marquantes de l’étude est aussi la baisse progressive des sentiments de désespoir à partir de 50 ans. Cette évolution naturelle est liée à une meilleure gestion des conflits intérieurs et à une vision plus apaisée de la vie.

Alors que des sentiments comme la frustration ou l’anxiété peuvent dominer à un jeune âge, les années permettent souvent de prendre du recul et de replacer les défis dans une perspective plus globale. Une déception ou un conflit peut être vu, non plus comme une impasse, mais comme une opportunité de croissance.

En savoir plus : Newton, Nicky & J. Stewart, Abigail & Vandewater, Elizabeth. (2019). “Age is opportunity”: Women’s personality trajectories from mid- to later-life. Journal of Research in Personality. 80. 10.1016/j.jrp.2019.04.005.