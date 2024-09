Pourquoi il vaut mieux attendre avant de prendre une décision

On dit souvent que la première impression est la bonne. Si les chercheurs de l'université Duke ne se prononcent pas sur le jugement du caractère d’une personne, ils assurent que concernant la prise de décision ayant des enjeux sur le long terme : il vaut mieux attendre le lendemain pour trancher.

Ils sont parvenus à cette conclusion après avoir organisé un vide-grenier imaginaire où les participants devaient estimer la valeur des objets en vente. Cette expérience a été détaillée dans un article publié le 9 septembre dans la revue Journal of Experimental Psychology: General.

"Dormi dessus" permet de faire des choix plus rationnels

Lors de cette expérience en ligne, les volontaires devaient "fouiller"dans des cartons virtuels contenant 20 objets variés pour déterminer leur montant. Certains étaient communs tels qu’un vieux réveil et un pot de fleurs, tandis que d’autres avaient une valeur plus importante comme une lampe ou un ours en peluche. Il leur était demandé ensuite de choisir la boîte la plus intéressante. Ce qu’ils ne savaient pas est que la valeur totale des cartons était la même. Leur différence résidait dans l’ordre des articles vendus. Dans certaines boîtes, tous les objets de valeur étaient sur le dessus. Ainsi, les volontaires les voyaient en premier en les déballant. Dans d'autres, les choses les plus onéreuses étaient regroupées au milieu ou au fond ou alors complètement mélangées. Au moment de l’estimation et du choix du carton, une partie des volontaires devaient immédiatement donner leur réponse, tandis que les autres pouvaient se décider le lendemain après avoir “dormi dessus”.

Résultat : ceux qui prenaient une décision immédiatement, avaient tendance à se souvenir et à juger les boîtes non pas en fonction de l’intégralité de leur contenu, mais plutôt en fonction des premiers éléments qu’ils voyaient. “Nous avons constaté que les gens sont fortement influencés par les premières impressions”, confirme l'auteure principale, Dr Allie Sinclair.

Les personnes qui avaient la nuit pour décider ne présentaient pas de préférence marquée pour les boîtes qui faisaient bonne impression dès le début. Elles “ont fait des choix plus rationnels, privilégiant de manière égale les boîtes contenant des groupes d'objets de valeur au début, au milieu ou à la fin”, ajoute l’experte.

Prise de décision : attention au biais de primauté

Autre constat de l’étude : en plus de se tourner vers les boîtes où les trésors étaient les plus visibles, les personnes ayant fait un choix immédiat ont aussi eu tendance à surestimer leur valeur. En moyenne, elles jugeaient qu'elles valaient 10 % de plus que le prix réel.



"C’est un exemple d’un phénomène psychologique appelé "biais de primauté", ajoute la chercheuse. "Lorsqu’il s’agit de se faire une opinion globale sur quelque chose, il s’avère que nous sommes indûment influencés par la première information que nous rencontrons, même lorsque de nouveaux faits apparaissent", précise le communiqué de l’université Duke.

"Juger à partir des premières impressions peut être une bonne chose pour faire des choix sur le moment. Imaginons que vous regardiez la scène d’ouverture d’un film ou que vous parcouriez les premières pages d’un livre. Des jugements rapides basés sur ces premières impressions peuvent nous aider à décider quand il serait préférable de passer à autre chose avant d’investir trop de temps et d’efforts. Mais lorsqu'il s'agit de situations avec des enjeux à plus long terme - par exemple, retourner dans un restaurant, embaucher ou sortir avec quelqu'un : il y a de la sagesse dans l'idée de "dormir dessus" avant de prendre une décision", conclut la Dr Alison Adcock qui a également travaillé sur cette recherche.