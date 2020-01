Sinusite aiguë : une douleur de la face qui peut compliquer le rhume

La sinusite aiguë est une inflammation des sinus de la face due à un virus ou à une bactérie. C’est une affection surtout fréquente en automne et en hiver, et qui peut compliquer un rhume ou, dans certains cas, un abcès dentaire. Le tableau peut être moins douloureux et plus traînant.

Sinusite aiguë : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

La sinusite aiguë est le terme utilisé pour désigner une inflammation d’une des cavités naturelles de la face : les « sinus ».

Les sinus se drainent dans les fosses nasales par un orifice appelé « ostium » ou « méat moyen », qui permet l’évacuation du mucus.

Une « sinusite chronique » est une inflammation d’un sinus qui ne guérit pas malgré un traitement bien conduit.

Qu'est-ce qu’une sinusite aiguë ?

Les sinus sont des cavités creusées dans le massif osseux de la face. Ces cavités naturelles sont regroupées par paire et, selon leur emplacement, on distingue les sinus maxillaires, frontaux, sphénoïdaux, et ethmoïdaux.

Les cavités des sinus sont tapissées par une membrane que l’on appelle « muqueuse ». Les sinus sont en continuité les uns avec les autres et s’ouvrent dans les fosses nasales par un orifice appelé « ostium » ou « méat moyen », lui aussi recouvert de muqueuse.

La muqueuse sécrète un liquide, le « mucus » qui contient des agents antiviraux et antibactériens. Le mucus joue un rôle très important de première défense contre les infections. Il s’évacue normalement du sinus par l’ostium dans le nez.

On ignore précisément le rôle exact des sinus. En dehors de leur participation à la tonalité de la voix, il est possible qu’ils protègent également les structures internes de la tête contre les changements brusques de température.

L’infection virale provoque une inflammation de la muqueuse et une augmentation de la sécrétion de mucus par la muqueuse des sinus. Tous les rhumes s’accompagnent de cette inflammation. Dans certains cas, le mucus va s’épaissir et va avoir plus de mal à s’évacuer des sinus par l’ostium, ce qui renforce l’inflammation. La muqueuse va donc gonfler et ce gonflement de la muqueuse, qui recouvre aussi l’ostium, va l’obstruer et bloquer l’écoulement du mucus vers les fosses nasales. La pression dans les sinus va augmenter et provoquer une recrudescence des douleurs avec un risque d’infection purulente du sinus.

Quels sont les signes de la sinusite aiguë ?

Le plus souvent, au décours d'un rhume, du fait de l’inflammation de la muqueuse, peuvent s’installer des douleurs de la face, parfois très intenses, et associées à une sensation de nez bouché et à un mouchage purulent.

En cas de surinfection bactérienne, ces douleurs deviennent unilatérales, pulsatiles et se majorent au cours de la journée ou lorsque l’on se penche en avant. L’écoulement nasal devient purulent.

La localisation de ces douleurs permet de définir le sinus atteint :

• Douleur sous l'œil irradiant dans les dents et majorée en position penchée en avant, pour le sinus maxillaire,

• Douleur en regard du sourcil ou du front, pour le sinus frontal (uniquement après 10 ans chez l’enfant),

• Douleur derrière l'œil avec comblement de l’angle interne de l’œil et œdème de la paupière, pour le sinus ethmoïdal,

• Douleur derrière l’œil et irradiant au sommet du crâne, pour le sinus sphénoïdal.

Quelles sont les causes de la sinusite aiguë ?

L’infection des sinus se fait, le plus souvent par voie nasale à la suite d’un rhume (« rhinopharyngite »), d’un bain en piscine ou d’un barotraumatisme (mauvaise adaptation entre la pression à l’intérieur de la cavité du sinus et l’extérieur) et plus rarement secondairement à une carie ou un abcès dentaire.

L’infection est le plus souvent due à un virus, mais une bactérie peut être en cause secondairement : pneumocoque, streptocoque, Haemophilus influenzae, moraxella ou staphylocoque après une rhinite, et anaérobies en cas de problème dentaire.

Dans certains cas, en particulier en cas de sinusite récidivante, il faut penser à un terrain allergique qui peut favoriser l’inflammation résiduelle de la muqueuse des fosses nasales et des sinus et perturber l’évacuation du mucus par le méat moyen.

Quelles sont les complications de la sinusite aiguë ?

Bien que la sinusite soit habituellement une maladie banale, il ne s’agit pas pour autant d’une maladie inoffensive.

Une sinusite non traitée peut entraîner des complications graves :