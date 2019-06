Canicule : attention, dormir avec un ventilateur est dangereux pour la santé

78 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule ce mercredi, selon le dernier bulletin de Météo France. Les fortes chaleurs annoncées cette semaine dans tout le pays impactent considérablement la qualité de vie des Français, y compris celle de leur sommeil.

C'est pourquoi nombre d'entre eux dorment avec un ventilateur. En tournant à pleine vitesse, il fait circuler l’air dans la pièce et donne une sensation de fraîcheur. Pourtant, dormir près d'un ventilateur allumé est fortement déconseillé dans de nombreux cas.

Allergies, asthme, crampes, maux de tête...

Tout simplement parce qu’en restant allumé toute la nuit, le ventilateur peut interférer avec notre santé. Cela vaut particulièrement pour les personnes souffrant d’asthme ou d’allergies : en brassant l’air de manière répétée, le ventilateur aide les poussières et les pollens à s’infiltrer dans les sinus.

Autre problème du ventilateur : il a tendance à assécher la peau, la gorge, les yeux et les voies nasales, surtout si on l’oriente vers le lit directement. Il peut alors provoquer des irritations et des rougeurs, ainsi que des maux de tête ou une sinusite. Cela peut être particulièrement problématique si l’on dort par exemple avec ses lentilles de contact. L’idéal ? Les retirer avant d’aller au lit et garder un verre d’eau à proximité pour éviter d'être déshydraté. Enfin, en brassant l’air frais en continu, le ventilateur peut contracter les muscles et occasionner des crampes.

Un facteur de risque cardiaque pour les seniors

Une étude menée en 2016 par des chercheurs de l'University of Texas Southwestern Center (Etats-Unis) et publiée dans le JAMA avait également démontré que le ventilateur pouvait engendrer un risque cardiaque chez les personnes âgées. Trois hommes et six femmes âgés d'environ 68 ans avaient été invités à rester dans une chambre d'une température de 42°C habillés de vêtements légers. Leurs résultats avaient démontré que l'air ventilé augmentait leur température corporelle et leur rythme cardiaque, notamment parce qu'à cet âge, les seniors transpirent moins que les plus jeunes.

Pour rappel, sachez que la température idéale d'une chambre doit être comprise entre 16 et 18 degrés pour bien dormir. Evitez également de consommer de l'alcool ou des boissons chaudes avant de vous coucher, surtout en période de canicule. Au besoin, prenez une douche fraîche ou munissez vous d'une bombe vaporisante pour vous rafraîchir durant la nuit.