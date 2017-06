Recommandations de l’ANSM

Canicule : comment faire avec ses médicaments

La hausse du mercure implique quelques précautions à prendre avec les médicaments. Pour leur conservation comme pour leur utilisation.

La température monte doucement, et les départements français passent en vigilance orange canicule les uns après les autres. Le danger, pour les personnes fragiles, est toujours le même : la déshydratation, et le coup de chaud.

Les patients sous traitement médicamenteux doivent aussi prendre quelques précautions particulières. « En cas de vague de chaleur, certains médicaments sont susceptibles d’aggraver un syndrome d’épuisement-déshydratation ou un coup de chaleur », rappelle l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).





Des troubles graves

Les psychotropes – antidépresseurs ou neuroleptiques – sont par exemple associés à une hausse de la mortalité chez les personnes âgées pendant les épisodes de canicule. La prise de protecteurs gastriques (IPP), de certains hypotenseurs (les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine), de digoxine, de benzodiazépines, de bêta-bloquants, d’hypoglycémiants, ou encore de diurétiques, doit aussi s’accompagner de quelques précautions supplémentaires.

Le coup de chaleur peut prendre plusieurs jours à s’installer. Maux de tête, nausées, vomissements, vertiges, faiblesses musculaires ou crampes, tachycardie, difficultés à respirer… Ces manifestations doivent alerter, car la personne peut évoluer en quelques heures vers un état critique, impliquant des troubles neurologiques, et des problèmes rénaux.





Attention au paracétamol

Pour l’éviter, les patients sont invités à surveiller ces symptômes, et à être vigilants sur les comportements à adopter. En priorité, boire plus que d’habitude, et tenter de maintenir son corps au frais. En cas de doute, une visite chez le médecin n’est pas superflue. Il pourra même étudier l’éventualité de l’arrêt temporaire du traitement.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (aspirine, ibuprofène) et le paracétamol doivent aussi susciter la vigilance. Ils sont parfois utilisés en automédication pour soigner les maux de tête et la fièvre causés par le coup de chaleur, mais risquent d’en aggraver les effets.