Canicule : 51 départements passent à l'orange

Meteo France a classé 51 départements en vigilance orange, face à la vague de canicule qui s'abat sur le pays.

Un épisode caniculaire s’installe sur la métropole. La vague de chaleur est telle que 51 départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France.

Au soleil, le ressenti de la chaleur pourra dépasser les 40 °C, a par ailleurs prévenu la chaîne spécialisée. En région parisienne, ce coup de chaud est accentué par un pic de pollution à l’ozone qui rend l’air encore plus étouffant.

En conséquence, le ministère de la Santé a déclenché la plateforme téléphonique « Canicule info service » accessible au 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 9h à 19h). Ce numéro permet d’obtenir des informations sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur.

L'AP-HM se mobilise

Dans les jours suivants, la hausse du mercure gagnera l’Est du pays. Et bien que le pourtour méditerranéen soit davantage habitué à ces températures record, les services hospitaliers s’organisent pour faire face à la canicule.

A l’instar de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) qui lance pour la 7e année consécutive son dispositif Hospidom. Mis en place par le service d’hospitalisation à domicile (HAD) de l’établissement, ce dispositif permet de prendre en charge rapidement tout patient victime d’un coup de chaleur et/ou de déshydration à son domicile.

Lancée en 2011, Hospidom a bénéficié à plus de 5 000 personnes dans la région de Marseille, et a évité autant de passages aux urgences et d’hospitalisations. Les médecins de ville et des établissements pour personnes âgées peuvent contacter l’équipe du service de HAD au 04 91 43 53 00 de 9h à 17h, et ce, 7j/7.