Canicule : pourquoi est-il si dangereux de ne jamais boire d’eau ?

Il fait chaud, très chaud, et les pouvoirs publics martèlent de bien s’hydrater. Mais attention, pas n’importe comment. Eaux aromatisées, jus de fruits, jus de légumes, sodas et sodas light doivent être consommés avec parcimonie. Parmi nos ressources liquides, seule l’eau n’est pas nocive pour la santé.



A cause du sucre, d’abord, dont la surconsommation à long terme entraine surpoids, obésité, diabète, "maladie du soda" (NASH), cirrhose du foie, cancers, maladies cardiovasculaires et augmentation du risque de mortalité toutes causes confondues. Si les jus de fruits et autres smoothies donnent l’impression d’être des produits sains et nutritionnellement intéressants par leur apport en vitamines, ils restent des produits transformés, avec parfois des ajouts d’additifs. Le sucre peut y être présent sous formes de saccharose, de fructose ou de glucose. 60 millions de consommateurs cite par exemple le smoothie de la marque Innocent, qui ne contient pas moins de 27,5 grammes de sucre dans un verre de 25 centilitres (l’Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la consommation de sucre à 25g par jour, NDLR).

Substances chimiques

L’apport en sucre est moindre, mais reste conséquent dans le jus de fruits fait maison. Même problème pour les eaux aromatisées : l’Evian framboise verveine renferme l’équivalent de 3,5 morceaux de sucre par bouteille. Quand aux sodas, sachez qu’une canette de 33 cl de Coca-Cola contient 35g de sucre, soit 7 morceaux.



A cause des édulcorants, ensuite. Utilisés dans les "sodas light", l’aspartame, Stevia et autres sont responsables des mêmes maux que le sucre, en y ajoutant le développement de la maladie d’Alzheimer, l’accident vasculaire cérébral (AVC) et l’aggravation des symptômes de la maladie de Crohn, pour ceux qui en souffrent. Ces substances chimiques augmentent la sensation de faim et poussent le consommateur vers les produits les plus gras et les plus sucrés. Par ailleurs, elles perturbent gravement la flore intestinale.

Accidents cardiovasculaires

A cause du sel, enfin, contenu dans les jus et smoothies de légumes. Le cocktail de légumes appelé V8, de la marque Campbell’s, contient 1,6 g de sel pour 340 ml, ce qui correspond à la quantité de sel qu’on trouve dans 100 g de chips. Rappelons que le sel ajouté à l’excès dans les aliments par l’industrie agroalimentaire provoquerait chaque année 75 000 accidents cardiovasculaires, dont 25 000 mortels.



Pour ceux que cet article désespère, sachez tout de même que l’eau gazeuse est recommandée par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), l'Académie de Médecine et le ministère de la Santé. Elle possède exactement les mêmes vertus que l’eau plate, sans aucun danger associé.