Ces aliments protègent vos poumons

L'ESSENTIEL Manger des légumes verts aiderait à garder des poumons en bonne santé.

La vitamine K1 présente dans ses aliments protègent contre le BPCO.

Mais le meilleur moyen pour garder des poumons en bonne santé est d'arrêter de fumer.

Une raison de plus de motiver les petits (et les grands) à manger leurs légumes verts ! Une étude de l’université Edith Cowan (Australie) a mis en évidence que ces aliments, riches en vitamine K, réduisent le risque de maladies pulmonaires chroniques comme la BPCO.

Les résultats ont été publiés dans la revue American Journal of Clinical Nutrition du mois de juin 2026.

Les légumes verts à feuilles, riches en vitamine K1, bons pour les poumons

Les chercheurs ont voulu étudier les effets de la vitamine K sur la santé pulmonaire. Pour cela, ils ont suivi plus de 179 000 adultes pendant une décennie. L’étude de leurs dossiers médicaux et de leurs habitudes alimentaires a révélé que les grands consommateurs de produits riches en vitamine K1 comme le chou kale, le persil, le brocoli ou encore les épinards réduisait le risque de développer une bronchopneumopathie chronique obstructive de 16 % par rapport à ceux qui en mange peu. Un régime riche en légumes verts à feuilles était aussi lié de meilleures performances pulmonaires. C’est-à-dire que les poumons peuvent contenir et déplacer plus d'air, soit un signe clé d'une bonne santé respiratoire.

"La vitamine K active probablement une protéine qui protège les fibres élastiques des poumons, ces minuscules structures qui permettent aux poumons de se dilater et de se contracter", explique le professeur Marc Sim, auteur de l'étude, dans un communiqué. "Lorsque ces fibres se dégradent, la respiration devient plus difficile avec le temps. Ce nutriment pourrait contribuer à maintenir la souplesse des tissus pulmonaires et à prévenir les lésions."

L’équipe a également noté que la vitamine K2, présente dans la viande, les œufs et les produits laitiers, ne présentait pas le même effet protecteur contre la BPCO.

Les aliments riches vitamine K1

"Une portion supplémentaire de légumes verts à feuilles comme le chou frisé, soit environ une tasse et demie à deux tasses par jour, est un moyen facile d'augmenter votre apport en vitamine K1", indique Chengfeng Li, chercheur à l’université Edith Cowan. La vitamine K1 peut également être trouvée en quantité intéressante dans les choux (frisés, kale, de Bruxelles, verts, rouges, blancs, chinois, romanesco, fleurs), les épinards, les brocolis ainsi que l’algue wakamé, le basilic, le cresson, le pisslenlit ou encore la laitue et le fenouil.

Si avoir une alimentation saine et riche en vitamine K1 peut aider à protéger les poumons, la meilleure chose à faire pour protéger sa santé respiratoire est de pas fumer ou d’arrêter si vous l'êtes. Il est aussi recommandé de réduire votre exposition à la pollution environnementale (particules fines, moisissure, acariens, polluants provenant de matériaux de construction, meubles, produits d’entretien, peintures….).